За их трудом стоят профессионализм и добросовестность: Зеленский поздравил воинов-связистов с праздником

Когда связь есть и когда связь качественная, это часто воспринимается как данность, но на самом деле за этим всегда – профессионализм и добросовестность конкретного воина.

С такими словами президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Войск связи и кибербезопасности Украины.

Он отметил, что очень часто настоящий героизм заметен не сразу, но сразу ощутимо, когда такого героизма не хватает в бою”.

— Хочу сегодня поблагодарить всех воинов Войск связи и кибербезопасности Украины. Более 65 тысяч таких бойцов служат в разных подразделениях Сил обороны и безопасности нашего государства. И помним, что каждый успех боевых бригад и других подразделений, каждая победа над российскими оккупантами всегда включает в себя личный успех и личную победу конкретных воинов-связистов, которые работают именно для этих бригад и побед, которые обеспечивают их качественной связью. Спасибо за это! — сказал президент.

Кроме того, все присутствующие почтили память погибших воинов Войск связи и кибербезопасности Украины.

Зеленский отметил, что Украина обязательно победит и в этом нет сомнений, но если не потеряет единство — ту самую связь, которая делает украинцев побратимами.

Также глава государства отметил воинов-связистов государственными наградами.

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