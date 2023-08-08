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Валентина Чорна, редактор ленты

Сбил ребенка и скрылся с места происшествия: на Ивано-Франковщине директора лесхоза приговорили к 4 годам тюрьмы

суд
Фото: Pexels

Суд признал виновным директора Надворнянского лесного хозяйства, который в январе 2022 года сбил 9-летнего ребенка и скрылся с места происшествия.

Ему назначили 4 года тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

Как сообщили в ГБР, в январе 2022 года девочка вместе с мамой и братом возвращались из магазина в селе Лоева Надворнянского района Ивано-Франковской области. Семья передвигалась по обочине.

— Руководитель лесхоза за рулем служебного авто на затяжном повороте нарушил правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость и выехал на обочину, где сбил девочку. Ребенок был тяжело ранен. Однако чиновник, имея возможность помочь ей, покинул место ДТП, — говорится в сообщении.

В результате полученных травм девочка скончалась в больнице.

Работники ГБР провели расследование и собрали доказательства по делу. В июне прошлого года обвинительный акт был направлен в суд.

Суд признал виновным чиновника в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей, а также в сознательном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

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Источник: ГБР
Ивано-Франковская область, ГБР, Суд
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