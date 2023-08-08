Преступления не должны остаться безнаказанными: в Совете Европы осудили удар РФ по Покровску

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила недавний российский ракетный удар по украинскому городу Покровск в Донецкой области.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

— Я самым решительным образом осуждаю российскую атаку в Покровске на отель и квартиры. Эти преступления не должны остаться безнаказанными, — отметила Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest terms the Russian attack in Pokrovsk targeting a hotel & apartments. These crimes must not go unpunished/Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque russe à Pokrovsk qui a visé un hôtel et des maisons. Ces crimes ne doivent pas rester impunis @coe — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) August 8, 2023

Напомним, российские захватчики нанесли ракетный удар по центру города Покровск Донецкой области вечером в понедельник, 7 августа.

Известно о семи погибших, среди погибших — один сотрудник ГСЧС. Еще 88 человек ранены. Глава МВД Игорь Клименко сообщал, что среди раненых – двое детей, 29 сотрудников полиции и семеро спасателей.

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