Преступления не должны остаться безнаказанными: в Совете Европы осудили удар РФ по Покровску
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила недавний российский ракетный удар по украинскому городу Покровск в Донецкой области.
Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.
— Я самым решительным образом осуждаю российскую атаку в Покровске на отель и квартиры. Эти преступления не должны остаться безнаказанными, — отметила Пейчинович-Бурич.
I condemn in the strongest terms the Russian attack in Pokrovsk targeting a hotel & apartments. These crimes must not go unpunished/Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque russe à Pokrovsk qui a visé un hôtel et des maisons. Ces crimes ne doivent pas rester impunis @coe
— Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) August 8, 2023
Напомним, российские захватчики нанесли ракетный удар по центру города Покровск Донецкой области вечером в понедельник, 7 августа.
Известно о семи погибших, среди погибших — один сотрудник ГСЧС. Еще 88 человек ранены. Глава МВД Игорь Клименко сообщал, что среди раненых – двое детей, 29 сотрудников полиции и семеро спасателей.
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin во время войны не только хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях, но и стал одним из самых известных символов нашей обороны и сопротивления российским оккупантам.Артур Свинаренко