Митрополит ПЦУ заявил прихожанам, что власти Украины “выдумывают” войну
Митрополит Черновицкий и Буковинский ПЦУ Даниил в обращении к прихожанам заявил, что украинские власти якобы “придумывают войну”.
Видео, на котором он выступает с речью, появилось в социальных сетях накануне.
Священнослужитель в своем обращении заявил, что людям не разрешают паломничество к святилищу.
— Дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть “выдумывает” то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище, и дать вам богоспасительные размышления, — заявил митрополит Даниил.
Митрополит Даниил (Михаил Ковальчук) родом из Ивано-Франковской области. В 1970 году он поступил на дневное отделение Московской Духовной Семинарии. До 1990 года служил клириком в Ивано-Франковской епархии РПЦ МП.
После он принял сан епископа в Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1994 году он был возведен в сан митрополита.
В декабре 2018 года он вместе с другими архиереями УПЦ КП участвовал в Объединительном соборе в храме Святой Софии.
Фото: Киевское православие
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский