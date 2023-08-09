Митрополит ПЦУ заявил прихожанам, что власти Украины “выдумывают” войну

Митрополит Черновицкий и Буковинский ПЦУ Даниил в обращении к прихожанам заявил, что украинские власти якобы “придумывают войну”.

Видео, на котором он выступает с речью, появилось в социальных сетях накануне.

Священнослужитель в своем обращении заявил, что людям не разрешают паломничество к святилищу.

— Дорогие паломники, мы преклоняемся перед вами, потому что вы преодолеваете вопреки невозможному. Наша власть “выдумывает” то войну, то боится, чтобы московские их не осудили и не позволяли нам вас собрать в это святилище, и дать вам богоспасительные размышления, — заявил митрополит Даниил.

Митрополит Даниил (Михаил Ковальчук) родом из Ивано-Франковской области. В 1970 году он поступил на дневное отделение Московской Духовной Семинарии. До 1990 года служил клириком в Ивано-Франковской епархии РПЦ МП.

После он принял сан епископа в Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1994 году он был возведен в сан митрополита.

В декабре 2018 года он вместе с другими архиереями УПЦ КП участвовал в Объединительном соборе в храме Святой Софии.

Фото: Киевское православие

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