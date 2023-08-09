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Прогресс есть, но он постепенный, медленный и не без трудностей — США о контрнаступлении Украины

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

США осознают, что контрнаступление Сил обороны Украины продвигается не так быстро, как ожидалось.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, пишет CNN.

— Даже украинцы… включая президента Владимира Зеленского, говорят, что они не продвигаются так далеко и так быстро, как хотелось бы, — сказал Кирби.

В то же время, по его словам, украинские силы продвигаются вперед, хоть и медленно.

— Хотя они и добиваются прогресса — а они добиваются, — он постепенный, медленный и не без трудностей, но они продолжают пытаться. Они продолжают это делать, — подчеркнул Кирби.

Координатор Совета нацбезопасности отметил, что на фронте ведутся активные боевые действия.

— Как далеко они продвинутся, где это будет, какого рода прорыв им удастся осуществить? Я не думаю, что кто-то может сказать сейчас, — добавил он.

Ранее в США заявили, что контрнаступление ВСУ имеет потенциал для успеха.

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Источник: CNN
Война в Украине, контрнаступ, США
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