Скоро будут на левом берегу. Ким показал видео с загадочными лодками
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал в своем Telegram видео с катерами, на которых написано А давайте я тихонечко в лес уйду.
На кадрах Ким комментирует, что катера предоставил “неизвестный шейх” и совсем скоро они “появятся на левом берегу” Херсонщины.
Напомним, специалисты Института изучения войны (ISW) заявляли о том, что украинские военные высадили до семи лодок на восточном берегу Днепра возле поселка Казачьи Лагери, прорвали российские оборонительные линии и продвинулись на глубину до 800 м.
Позже в Минобороны эту информацию опровергли и призвали доверять только официальным источникам.
Полномасштабная война в Украине длится уже 532-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский