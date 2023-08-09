Скоро будут на левом берегу. Ким показал видео с загадочными лодками

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал в своем Telegram видео с катерами, на которых написано А давайте я тихонечко в лес уйду.

На кадрах Ким комментирует, что катера предоставил “неизвестный шейх” и совсем скоро они “появятся на левом берегу” Херсонщины.

Напомним, специалисты Института изучения войны (ISW) заявляли о том, что украинские военные высадили до семи лодок на восточном берегу Днепра возле поселка Казачьи Лагери, прорвали российские оборонительные линии и продвинулись на глубину до 800 м.

Позже в Минобороны эту информацию опровергли и призвали доверять только официальным источникам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 532-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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