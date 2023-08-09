В Мелитополе оккупанты захватили два вуза и будут обучать там ФСБшников и полицейских — ЦНС
В оккупированном Мелитополе Запорожской области враг планирует обучать будущих работников ФСБ и полицейских в помещениях захваченных вузов МГПУ имени Богдана Хмельницкого и ТГАТУ им. Дмитрия Моторного.
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
— В этих помещениях оккупанты создали псевдоуниверситет МГУ, куда, несмотря на пафосное название и бесплатное “образование”, не смогли набрать достаточное количество студентов. Поэтому россияне по традиции превратили университет в режимный объект, — говорится в сообщении.
Отмечается, что со следующего учебного года оккупанты будут готовить работников МВД, а также ввели специальность “спецфакультет по защите информации”, что является кузницей кадров для ФСБ.
В частности оккупанты анонсировали, что в дальнейшем студенты могут участвовать в “программах обмена” и учиться на территории РФ.
— То есть фактически оккупанты через этот университет-прокладку планируют вербовать полицаев и гестаповцев с последующим обучением в РФ, — добавляют в ЦНС.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский