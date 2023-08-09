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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Мелитополе оккупанты захватили два вуза и будут обучать там ФСБшников и полицейских — ЦНС

В Мелитополе оккупанты захватили два вуза и будут обучать там ФСБшников и полицейских — ЦНС
Фото: Getty Images

В оккупированном Мелитополе Запорожской области враг планирует обучать будущих работников ФСБ и полицейских в помещениях захваченных вузов МГПУ имени Богдана Хмельницкого и ТГАТУ им. Дмитрия Моторного.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

— В этих помещениях оккупанты создали псевдоуниверситет МГУ, куда, несмотря на пафосное название и бесплатное “образование”, не смогли набрать достаточное количество студентов. Поэтому россияне по традиции превратили университет в режимный объект, — говорится в сообщении.

Отмечается, что со следующего учебного года оккупанты будут готовить работников МВД, а также ввели специальность “спецфакультет по защите информации”, что является кузницей кадров для ФСБ.

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В частности оккупанты анонсировали, что в дальнейшем студенты могут участвовать в “программах обмена” и учиться на территории РФ.

— То есть фактически оккупанты через этот университет-прокладку планируют вербовать полицаев и гестаповцев с последующим обучением в РФ, — добавляют в ЦНС.

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