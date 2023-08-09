Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вся промышленность США за месяц изготавливает снарядов на три дня работы ВСУ — Дикий

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Проблема снарядного голода в мире есть, и на данный момент вся промышленность США изготовляет боеприпасов на три дня работы ВСУ.

Об этом в интервью Новинарне рассказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

— Сейчас все штаты, все компании производят 24 тыс. снарядов в месяц. И это они уже чуть ли не удвоили или утроили производство по сравнению с тем, что было полгода назад. Но опять же, 24 тыс. снарядов в месяц, у нас 8 тыс. снарядов (уходит, — Ред.) в день. То есть вся промышленность США (за месяц, — Ред.) производит снарядов на три дня работы ВСУ. В Европе очень похожая картина, — говорит он.

Дикий напомнил, что в Европе тоже есть программа, в рамках которой Украине готовы поставить 1 млн снарядов.

Однако увеличение производственных мощностей — не единственное, к чему прибегают страны, чтобы компенсировать снарядный голод в Украине.

— Остались некоторые достаточно большие запасы. Во-первых, остались кассетные боеприпасы, и то, что наконец сняли блок на поставку нам кассетных боеприпасов — это принципиально важно. Не только потому, что кассетные лучше простых для многих задач, но и еще в первую очередь потому, что кассетные боеприпасы сами Штаты уже не используют, а их на складах 3 млн, — говорит эксперт.

Читайте также
Кассетные боеприпасы США дали новый импульс украинскому контрнаступлению – WSJ
Бої на фронті

Также он добавил, что остаются еще два огромных склада снарядов — Япония и Южная Корея. Обе эти страны имеют жесткий запрет на поставку боеприпасов воюющим странам. Однако США нашли обход этим ограничениям.

— США сейчас пошли по пути так называемых круговых соглашений. То есть Япония и Корея продают снаряды Штатам, и эти снаряды в Украину не поедут, но они складываются на американские склады американской армии, а те американские снаряды, которые там лежали (до этого, — Ред.), едут в Украину, — добавляет Дикий.

Таким образом, происходит своеобразное замещение одних боеприпасов другими.

Кроме того, аналитик говорит, что, несмотря на ситуацию, перебои в поставках снарядов могут быть, однако полной остановки не произойдет.

— Есть еще один ресурс (восполнения боеприпасов, — Ред.) — это собственное производство, и мы только сейчас его налаживаем, — сказал Дикий.

Война в Украине, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Эксперт объяснил, чем России обернется взрыв на оптико-механическом заводе в Подмосковье
Олексій Гетьман і вибух в Росії
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Латвия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины
Латвія прапор
На второй линии решается судьба контрнаступления ВСУ, но это вопрос не недели — эксперт
Бої на фронті
69% украинцев не выезжали за период полномасштабной войны — опрос Viber
Вся промышленность США за месяц изготавливает снарядов на три дня работы ВСУ — Дикий
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (09.08.2023)
Вся промышленность США за месяц изготавливает снарядов на три дня работы ВСУ — Дикий
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (09.08.2023)
Вся промышленность США за месяц изготавливает снарядов на три дня работы ВСУ — Дикий
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (09.08.2023)
Вся промышленность США за месяц изготавливает снарядов на три дня работы ВСУ — Дикий
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (09.08.2023)
Вся промышленность США за месяц изготавливает снарядов на три дня работы ВСУ — Дикий
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь