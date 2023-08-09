Вся промышленность США за месяц изготавливает снарядов на три дня работы ВСУ — Дикий
Проблема снарядного голода в мире есть, и на данный момент вся промышленность США изготовляет боеприпасов на три дня работы ВСУ.
Об этом в интервью Новинарне рассказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.
— Сейчас все штаты, все компании производят 24 тыс. снарядов в месяц. И это они уже чуть ли не удвоили или утроили производство по сравнению с тем, что было полгода назад. Но опять же, 24 тыс. снарядов в месяц, у нас 8 тыс. снарядов (уходит, — Ред.) в день. То есть вся промышленность США (за месяц, — Ред.) производит снарядов на три дня работы ВСУ. В Европе очень похожая картина, — говорит он.
Дикий напомнил, что в Европе тоже есть программа, в рамках которой Украине готовы поставить 1 млн снарядов.
Однако увеличение производственных мощностей — не единственное, к чему прибегают страны, чтобы компенсировать снарядный голод в Украине.
— Остались некоторые достаточно большие запасы. Во-первых, остались кассетные боеприпасы, и то, что наконец сняли блок на поставку нам кассетных боеприпасов — это принципиально важно. Не только потому, что кассетные лучше простых для многих задач, но и еще в первую очередь потому, что кассетные боеприпасы сами Штаты уже не используют, а их на складах 3 млн, — говорит эксперт.
Также он добавил, что остаются еще два огромных склада снарядов — Япония и Южная Корея. Обе эти страны имеют жесткий запрет на поставку боеприпасов воюющим странам. Однако США нашли обход этим ограничениям.
— США сейчас пошли по пути так называемых круговых соглашений. То есть Япония и Корея продают снаряды Штатам, и эти снаряды в Украину не поедут, но они складываются на американские склады американской армии, а те американские снаряды, которые там лежали (до этого, — Ред.), едут в Украину, — добавляет Дикий.
Таким образом, происходит своеобразное замещение одних боеприпасов другими.
Кроме того, аналитик говорит, что, несмотря на ситуацию, перебои в поставках снарядов могут быть, однако полной остановки не произойдет.
— Есть еще один ресурс (восполнения боеприпасов, — Ред.) — это собственное производство, и мы только сейчас его налаживаем, — сказал Дикий.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский