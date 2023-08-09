Вся промышленность США за месяц изготавливает снарядов на три дня работы ВСУ — Дикий

Проблема снарядного голода в мире есть, и на данный момент вся промышленность США изготовляет боеприпасов на три дня работы ВСУ.

Об этом в интервью Новинарне рассказал военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

— Сейчас все штаты, все компании производят 24 тыс. снарядов в месяц. И это они уже чуть ли не удвоили или утроили производство по сравнению с тем, что было полгода назад. Но опять же, 24 тыс. снарядов в месяц, у нас 8 тыс. снарядов (уходит, — Ред.) в день. То есть вся промышленность США (за месяц, — Ред.) производит снарядов на три дня работы ВСУ. В Европе очень похожая картина, — говорит он.

Дикий напомнил, что в Европе тоже есть программа, в рамках которой Украине готовы поставить 1 млн снарядов.

Однако увеличение производственных мощностей — не единственное, к чему прибегают страны, чтобы компенсировать снарядный голод в Украине.

— Остались некоторые достаточно большие запасы. Во-первых, остались кассетные боеприпасы, и то, что наконец сняли блок на поставку нам кассетных боеприпасов — это принципиально важно. Не только потому, что кассетные лучше простых для многих задач, но и еще в первую очередь потому, что кассетные боеприпасы сами Штаты уже не используют, а их на складах 3 млн, — говорит эксперт.

Также он добавил, что остаются еще два огромных склада снарядов — Япония и Южная Корея. Обе эти страны имеют жесткий запрет на поставку боеприпасов воюющим странам. Однако США нашли обход этим ограничениям.

— США сейчас пошли по пути так называемых круговых соглашений. То есть Япония и Корея продают снаряды Штатам, и эти снаряды в Украину не поедут, но они складываются на американские склады американской армии, а те американские снаряды, которые там лежали (до этого, — Ред.), едут в Украину, — добавляет Дикий.

Таким образом, происходит своеобразное замещение одних боеприпасов другими.

Кроме того, аналитик говорит, что, несмотря на ситуацию, перебои в поставках снарядов могут быть, однако полной остановки не произойдет.

— Есть еще один ресурс (восполнения боеприпасов, — Ред.) — это собственное производство, и мы только сейчас его налаживаем, — сказал Дикий.

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