В чем разница между справками ОК-5 и ОК-7, как их получить и для чего нужны
Справки формы ОК-5 и ОК-7 — это индивидуальные сведения о лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Факты ICTV узнавали, чем отличаются справки ОК-5 и ОК-7 и кому они могут понадобиться.
Что такое справки формы ОК-5 и ОК-7
В Пенсионном фонде Украины отмечают, что справка ОК-5 содержит данные о суммах заработка застрахованного лица для исчисления его пенсии, определения страхового стажа и уплаты страховых взносов.
— На основании этой справки застрахованное лицо получает информацию о приобретенном страховом стаже и заработной плате, которая будет учтена при назначении пенсии. Формируется справка ОК-5 за любой период, начиная с 2000 года, — отмечают в ПФУ.
А справка формы ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос, и страховом стаже за период с 2011 года.
Справку ОК-7 используют для определения страхового стажа для расчета размера больничных выплат, начисления пособия по безработице и тому подобное. Эта форма содержит:
- Перечень страхователей, которые подавали сведения о застрахованном лице в систему персонифицированного учета.
- По каждому из страхователей за каждый месяц: размер заработка, с которого уплачены страховые взносы, количество дней стажа и отметку об уплате страховых взносов.
- Сведения о специальном стаже (при наличии таких данных).
В чем разница между справками ОК-5 и ОК-7
На самом деле эти формы справок очень похожи, почти одинаковы. Единственное отличие — на первой странице формы ОК-5 есть строка “Для пенсии“. В справке ОК-7 ее нет.
То есть назначение ОК-5 — представление информации для начисления пенсии. Кроме того, справка ОК-7 содержит данные только о заработной плате, с которой уплачивался единый социальный взнос.
Форма ОК-5 считается более универсальной, поскольку она необходима для расчета пенсий. В то время как ОК-7 обычно используется для расчета больничных пособий, начисления пособий по безработице и т. д.
Однако страховой стаж, начиная с 2016 года, можно вычислять как по данным формы ОК-5, так и по данным формы ОК-7.
Как получить справку ОК-5 или ОК-7
Оформить эти справки можно несколькими способами:
- Через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- На портале Дія (форма ОК-5 и ОК-7).
- Лично обратиться в ближайший Пенсионный фонд. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
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