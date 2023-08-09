Сейчас в Украине самый низкий за 20 лет уровень коррупции — министр финансов
Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние два десятилетия.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр финансов Сергей Марченко.
— Коррупцию в Украине надо рассматривать в нескольких плоскостях. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я налоговик со стажем. За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый низкий, который есть. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Но, в принципе, в целом по системе, — сказал министр.
Он отметил, что сейчас в обществе гораздо больше внимания к коррупционным проявлениям, и старые схемы, действовавшие еще десять лет назад, больше невозможны.
— Очень трудно делать те вещи, которые делал, условно говоря, в период Януковича. У нас нет министерских должностей, на которых становятся олигархами, — сказал министр.
Он добавил, что одномоментного очищения от коррупции в стране быть не может, и это понимают все, даже на Западе.
— Партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить вот так: мы сказали, что у нас нет коррупции — ее нет. Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласка, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ, других дают свой эффект. С определенным опозданием, но эффект есть. И партнеры это также понимают, — сказал министр.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский