Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Сейчас в Украине самый низкий за 20 лет уровень коррупции — министр финансов

Сергій Марченко - міністр фінансів України
Фото: УНИАН

Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние два десятилетия.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр финансов Сергей Марченко.

— Коррупцию в Украине надо рассматривать в нескольких плоскостях. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я налоговик со стажем. За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый низкий, который есть. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Но, в принципе, в целом по системе, — сказал министр.

Он отметил, что сейчас в обществе гораздо больше внимания к коррупционным проявлениям, и старые схемы, действовавшие еще десять лет назад, больше невозможны.

— Очень трудно делать те вещи, которые делал, условно говоря, в период Януковича. У нас нет министерских должностей, на которых  становятся олигархами, — сказал министр.

Читайте также
Слово коррупция в отношении Украины не прозвучало ни разу: Резников о саммите НАТО в Вильнюсе
Олексій Резніков

Он добавил, что одномоментного очищения от коррупции в стране быть не может, и это понимают все, даже на Западе.

— Партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить вот так: мы сказали, что у нас нет коррупции — ее нет. Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласка, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ, других дают свой эффект. С определенным опозданием, но эффект есть. И партнеры это также понимают, — сказал министр.

Война в Украине, Корупция, Сергей Марченко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мост снова перекрыли. В Крыму сообщают о взрывах
Вибух
Митрополит ПЦУ заявил прихожанам, что власти Украины “выдумывают” войну
митрополит Данило
Серия атак дронов на российские корабли: от каких судов больше всего зависят войска РФ
танкер Сиг
РФ создала мощную группировку для наступления на Купянское направление — Сырский
ЗСУ, українська армія
Ташева назвала главные темы и вопросы саммита Крымской платформы
Таміла Ташева
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Ее ежедневно пытали: история женщины, которая пережила 7 месяцев плена
Сейчас в Украине самый низкий за 20 лет уровень коррупции — министр финансов
России не будет на следующей встрече: о чем договорились в Джидде и как на это отреагировала РФ
Сейчас в Украине самый низкий за 20 лет уровень коррупции — министр финансов
Готовимся к зиме! Что нужно знать об отопительном сезоне
Сейчас в Украине самый низкий за 20 лет уровень коррупции — министр финансов
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)
Сейчас в Украине самый низкий за 20 лет уровень коррупции — министр финансов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь