Сейчас в Украине самый низкий за 20 лет уровень коррупции — министр финансов

Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние два десятилетия.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр финансов Сергей Марченко.

— Коррупцию в Украине надо рассматривать в нескольких плоскостях. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я налоговик со стажем. За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый низкий, который есть. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Но, в принципе, в целом по системе, — сказал министр.

Он отметил, что сейчас в обществе гораздо больше внимания к коррупционным проявлениям, и старые схемы, действовавшие еще десять лет назад, больше невозможны.

— Очень трудно делать те вещи, которые делал, условно говоря, в период Януковича. У нас нет министерских должностей, на которых становятся олигархами, — сказал министр.

Он добавил, что одномоментного очищения от коррупции в стране быть не может, и это понимают все, даже на Западе.

— Партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить вот так: мы сказали, что у нас нет коррупции — ее нет. Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласка, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ, других дают свой эффект. С определенным опозданием, но эффект есть. И партнеры это также понимают, — сказал министр.

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