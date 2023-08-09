Зеленский озвучил дату проведения саммита Крымской платформы
Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров пригласили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.
Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что провел сегодня, 8 августа, переговоры с главой правительства Нидерландов, где обсудили защиту мирных украинцев от России и усиление наших военных на передовой.
Зеленский рассказал, что уже готовятся новые оборонные пакеты и усиление украинской авиации современными самолетами.
— Важно, что Нидерланды присоединились к декларации “Большой семерки” относительно гарантий безопасности для нашего государства, и мы обсудили, как именно эти гарантии можно детализировать на двустороннем уровне. Кроме того, я пригласил Марка принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров — этот саммит состоится уже 23 августа, — заявил президент.
Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.Наталья Луценко, Оксана Лотоцкая