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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский озвучил дату проведения саммита Крымской платформы

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров пригласили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что провел сегодня, 8 августа, переговоры с главой правительства Нидерландов, где обсудили защиту мирных украинцев от России и усиление наших военных на передовой.

Зеленский рассказал, что уже готовятся новые оборонные пакеты и усиление украинской авиации современными самолетами.

— Важно, что Нидерланды присоединились к декларации “Большой семерки” относительно гарантий безопасности для нашего государства, и мы обсудили, как именно эти гарантии можно детализировать на двустороннем уровне. Кроме того, я пригласил Марка принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров — этот саммит состоится уже 23 августа, — заявил президент.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Крым, Нидерланды
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Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.

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