Зеленский озвучил дату проведения саммита Крымской платформы

Очередной саммит Крымской платформы состоится 23 августа. На встречу лидеров пригласили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Об этом в своем традиционном видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что провел сегодня, 8 августа, переговоры с главой правительства Нидерландов, где обсудили защиту мирных украинцев от России и усиление наших военных на передовой.

Зеленский рассказал, что уже готовятся новые оборонные пакеты и усиление украинской авиации современными самолетами.

— Важно, что Нидерланды присоединились к декларации “Большой семерки” относительно гарантий безопасности для нашего государства, и мы обсудили, как именно эти гарантии можно детализировать на двустороннем уровне. Кроме того, я пригласил Марка принять участие в саммите нашей Крымской платформы на уровне лидеров — этот саммит состоится уже 23 августа, — заявил президент.

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