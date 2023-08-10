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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Чмут о темпах контрнаступления ВСУ: Хотим быстро – будет в разы больше жертв

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Во время контрнаступления не стоит заранее подогревать ожидания по поводу его темпов. Нужно осознавать, что речь идет о жизнях военных, поэтому чем быстрее будет продвижение, тем больше может быть потерь.

Такое мнение выразил директор Фонда Повернись живим Тарас Чмут в интервью РБК-Украина.

Он утвердительно ответил на вопрос, не были ли перегреты ожидания от контрнаступления ВСУ, в результате чего сейчас украинцы могут испытывать разочарование.

В то же время, Чмут подчеркнул, что нужно двигаться дальше, объяснять людям ситуацию и “просто нормально коммуницировать”.

– Нет проблем с темпом контрнаступления или наступления, если вы его не определяете для себя. Если у вас цель – освобождать территорию Украины и вы это делаете, то вы молодцы. Вопросы по поводу скорости могут быть тогда, когда возникает какая-то задача: километр в день, — отметил он.

Тарас Чмут обратил внимание, что быстрое продвижение во время контрнаступления имеет свою цену. Она измеряется жизнями военных.

– Соответственно, хотим быстро – будет больше жертв, в разы, – напомнил он.

По словам Чмута, на фронте можно говорить лишь об определенных тенденциях – “на победу или на поражение, на наступление или на отступление”. И сейчас наблюдается тенденция на победу Украины.

Комментируя потребности армии, он заявил, что современные боевые самолеты сейчас для нас – “приоритет номер один после боеприпасов”. Также важно наличие профессиональных военнослужащих.

– Но самолеты не захватывают посадки, не идут в наступление. Они могут очень много всего, но пока пехота не зашла, вы не захватили, не вернули, не отвоевали, – объяснил Тарас Чмут.

Недавно постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что контрнаступление ВСУ имеет потенциал к успеху, и следующие несколько месяцев покажут, чего смогут достичь военные.

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Источник: РБК-Украина
Война в Украине, ВСУ, контрнаступ
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