Чмут о темпах контрнаступления ВСУ: Хотим быстро – будет в разы больше жертв
Во время контрнаступления не стоит заранее подогревать ожидания по поводу его темпов. Нужно осознавать, что речь идет о жизнях военных, поэтому чем быстрее будет продвижение, тем больше может быть потерь.
Такое мнение выразил директор Фонда Повернись живим Тарас Чмут в интервью РБК-Украина.
Он утвердительно ответил на вопрос, не были ли перегреты ожидания от контрнаступления ВСУ, в результате чего сейчас украинцы могут испытывать разочарование.
В то же время, Чмут подчеркнул, что нужно двигаться дальше, объяснять людям ситуацию и “просто нормально коммуницировать”.
– Нет проблем с темпом контрнаступления или наступления, если вы его не определяете для себя. Если у вас цель – освобождать территорию Украины и вы это делаете, то вы молодцы. Вопросы по поводу скорости могут быть тогда, когда возникает какая-то задача: километр в день, — отметил он.
Тарас Чмут обратил внимание, что быстрое продвижение во время контрнаступления имеет свою цену. Она измеряется жизнями военных.
– Соответственно, хотим быстро – будет больше жертв, в разы, – напомнил он.
По словам Чмута, на фронте можно говорить лишь об определенных тенденциях – “на победу или на поражение, на наступление или на отступление”. И сейчас наблюдается тенденция на победу Украины.
Комментируя потребности армии, он заявил, что современные боевые самолеты сейчас для нас – “приоритет номер один после боеприпасов”. Также важно наличие профессиональных военнослужащих.
– Но самолеты не захватывают посадки, не идут в наступление. Они могут очень много всего, но пока пехота не зашла, вы не захватили, не вернули, не отвоевали, – объяснил Тарас Чмут.
Недавно постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что контрнаступление ВСУ имеет потенциал к успеху, и следующие несколько месяцев покажут, чего смогут достичь военные.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко