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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Контрнаступление, оружие и защита городов: руководство Украины провело переговоры с Остином и Милли

Валерій Залужний і Андрій Єрмак
Фото: Офис президента

Военно-политическое руководство Украины провело переговоры с США о контрнаступлении ВСУ, потребностях в оружии и защите от российских воздушных ударов.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Разговор состоялся в формате видеоконференции по поручению Владимира Зеленского.

– Фронт, оборона и наше наступление. Это ключевые вопросы сейчас, от которых зависит победа. Мы максимально сосредоточены на этом, — отметил Ермак, добавив, что разговор был “фундаментальным”.

От Украины в переговорах, кроме руководителя ОПУ, приняли участие: его заместитель Роман Машовец, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий группировкой войск Таврия Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, министр обороны Алексей Резников и его заместитель Александр Павлюк, командующий Нацгвардией Александр Пивненко, руководитель разведки Кирилл Буданов и глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

А от США – глава Пентагона Ллойд Остин, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

В ходе встречи военные командиры рассказали о текущей ситуации на фронте. В частности, речь шла о наступлении украинских войск на важных направлениях.

Как подчеркнул Ермак, Силы обороны Украины имеют успехи и освобождают территории, однако путинские войска “местами давят на нашу оборону”. Потому еще одной темой переговоров были потребности ВСУ в вооружении.

Также обсуждалось усиление защиты украинских городов и инфраструктуры от воздушных ударов РФ.

– Представители американской стороны засвидетельствовали свое большое уважение к героизму украинского народа и заверили, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько потребуется, — уточнил Ермак.

По его словам, такой расширенный формат переговоров между Украиной и США является признаком высокого уровня партнерства между нашими странами.

Как известно, 9 августа президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в специальном формате. Во встрече приняло участие только военное командование. А единственной темой Ставки было контрнаступление ВСУ.

Источник: Telegram Андрея Ермака

Андрій Єрмак, Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, контрнаступ, Ллойд Остин, Марк Міллі, США
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