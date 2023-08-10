Каждый фейк угрожает украинцам: В СБУ назвали, сколько фиксируют российских кампаний дезинформации
Руководитель киберотдела СБУ Илья Витюк рассказал, что Служба безопасности в среднем фиксирует 1000 российских дезинформационных кампаний в месяц.
Об этом он рассказал на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.
По словам Ильи Витюка, свою дезинформацию страна-агрессор распространяет через Telegram-каналы, YouTube, через подконтрольных Кремлю блогеров и журналистов, в том числе и зарубежных.
Задача СБУ – выявлять и вовремя блокировать все фейки, ведь это может привести к тяжелым для нас последствиям.
Илья Витюк вспомнил историю о том, что Украина якобы продает в третьи страны оружие, которое получает от своих партнеров.
– То есть, если вовремя не среагировать на такие фейки, то это может привести по крайней мере к паузе в поставках. А каждая пауза – это жизнь наших людей, наших ребят на передовой и в тылу, — заявил руководитель киберотдела СБУ Илья Витюк.
Руководитель киберотдела СБУ отметил, что сотрудники его подразделения вместе с другими спецназовцами СБУ также находятся на передовой. В основном киберспециалисты занимаются противодействием в области РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки).
Также специалисты СБУ на передовой противодействуют вражеским дронам. По словам Ильи Витюка, специалисты приземляют российские дроны именно программным путем.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко