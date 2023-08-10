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Марта Бондаренко, редактор ленты

Каждый фейк угрожает украинцам: В СБУ назвали, сколько фиксируют российских кампаний дезинформации

кібер СБУ
Фото: СБУ

Руководитель киберотдела СБУ Илья Витюк рассказал, что Служба безопасности в среднем фиксирует 1000 российских дезинформационных кампаний в месяц.

Об этом он рассказал на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

По словам Ильи Витюка, свою дезинформацию страна-агрессор распространяет через Telegram-каналы, YouTube, через подконтрольных Кремлю блогеров и журналистов, в том числе и зарубежных.

Задача СБУ выявлять и вовремя блокировать все фейки, ведь это может привести к тяжелым для нас последствиям.

Илья Витюк вспомнил историю о том, что Украина якобы продает в третьи страны оружие, которое получает от своих партнеров.

То есть, если вовремя не среагировать на такие фейки, то это может привести по крайней мере к паузе в поставках. А каждая пауза это жизнь наших людей, наших ребят на передовой и в тылу, — заявил руководитель киберотдела СБУ Илья Витюк.

Руководитель киберотдела СБУ отметил, что сотрудники его подразделения вместе с другими спецназовцами СБУ также находятся на передовой. В основном киберспециалисты занимаются противодействием в области РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и РЭР (радиоэлектронной разведки).

Также специалисты СБУ на передовой противодействуют вражеским дронам. По словам Ильи Витюка, специалисты приземляют российские дроны именно программным путем.

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Война в Украине, СБУ, Фейк
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