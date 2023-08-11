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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Имеет 8 размеров и подходит для беременных: утвержден образец формы для женщин-военнослужащих

Имеет 8 размеров и подходит для беременных: утвержден образец формы для женщин-военнослужащих

С августа Минобороны Украины утвердило образец-эталон женского летнего полевого костюма. Отныне форма официально поставлена на обеспечение.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что эта форма имеет 8 размеров. Костюм рассчитан и на минимальный рост женщины — 146 см, и на максимальный — 188 см.

Также учтены все пожелания военнослужащих. Форма пошита в соответствии с антропометрическими данными женщины, с учетом всех особенностей женской фигуры, и удобна в использовании.

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Имеет 8 размеров и подходит для беременных: утвержден образец формы для женщин-военнослужащих

Маляр отметила, что одним из преимуществ этого костюма является то, что его можно носить даже во время беременности, так как верхняя часть брюк эластичная и очень хорошо растягивается до нужных размеров.

— Напомню, что речь идет о полевой форме. Повседневная и парадная женская форма в ВСУ есть и была. Менялись только образцы, — написала заместитель министра обороны.

Имеет 8 размеров и подходит для беременных: утвержден образец формы для женщин-военнослужащих

Фото: Анна Маляр

Она добавила, что сейчас женщины-военнослужащие носят форму, образцы которой утверждены приказом МОУ от 18.07.2017 №370 и Правилами ношения, определенными приказом МОУ от 20.11.2017 №606.

Фото: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, Жінка-солдат, ВСУ, українські військові
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