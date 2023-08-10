Министр Федоров рассказал, как выросло производство ударных дронов и сколько их нужно

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как за более чем год полномасштабной войны изменилось производство украинских ударных дронов и почему государству стоит уделять больше внимания этому направлению.

Об этом глава Минцифры рассказал на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

По его словам, год назад только семь компаний могли продавать государству дроны, а другим производителям надо было пройти много кругов ада для этого. Но на сегодня мы уже имеем 40 компаний, а до конца года будет 60-70 компаний.

Федоров отметил, что и это не предел, ведь на радарах Минцифры есть около 200 компаний, которые сегодня производят БпЛА.

Год назад правительство запустило платформу United 24, через которую начало собирать деньги для наших военных, в частности на ударные дроны. Однако со временем стало понятно, что едва ли не ежедневно меняется доктрина использования беспилотников, в условиях войны появляется новый опыт. Кроме того, каждую неделю появляются новые компании и новые предложения от них, которые можно использовать в войне.

Министр Федоров отметил, что Украине было важно создать масштабное производство дронов, и шесть месяцев назад мы запустили комплексную программу по производству БпЛА.

— Тогда мы собрали сначала все Силы обороны Украины: СБУ, Генштаб, Главное управление разведки и т.д., и спросили, какой конкретно беспилотник им нужен. После этого мы собрали всех производителей. Это был декабрь 2022 года. Мы нашли 78 компаний, — заявил Михаил Федоров.

По его словам, до конца этого года производство БпЛА в Украине вырастет в 100-110 раз, но этого все равно недостаточно. Дронов надо столько, чтобы Россия больше никогда не захотела наступать в нашем направлении.

Министр Михаил Федоров рассказал, что Украина проводит активное обучение пилотов БпЛА. Для этого выделили грант и создали стратегию под названием деньги ходят за военными.

По состоянию на сейчас не менее 26 специализированных учебных заведений обучают операторов дронов.

Также наш Генштаб и Минобороны создали первую в мире роту ударных дронов. Мне кажется, что дроны и беспилотники должны стать отдельным родом войск. На сегодня роль дронов является слишком важной. Благодаря этим БпЛА можно сделать очень много для деоккупации нашей территории, поэтому они требуют отдельного внимания.

На сегодня Украина имеет определенный треугольник действий: это увеличивать количество дронов, увеличивать количество станций спутниковой связи и развитие и применение натовских процессов на ISTAR.

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