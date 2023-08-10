Германия может вскоре объявить о передаче Украине крылатых ракет Taurus – СМИ

В скором времени власти ФРГ могут объявить о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км.

Об этом пишет t-online.

— Как стало известно в кругах Социал-демократической партии Германии (СДПГ), федеральное правительство хотело бы в скором времени объявить о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Сейчас офис канцлера ФРГ работает над вопросом со США — важнейшим партнером Германии и самым значимым сторонником Украины, — информирует издание.

Отмечается, что ВВС ФРГ уже дали добро на передачу ракет. В то же время ряд источников в СДПГ подтвердил, что Германия намерена направить Украине новые системы вооружения лишь при координации с США. В связи с этим издание напоминает, что ранее Вашингтон не удовлетворял запросы Украины на поставки тактических баллистических ракет Atacms.

К настоящему времени Германия имеет 600 ед. Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные требуют ремонта. Сколько ракет ФРГ готова отправить Украине, не уточняется.

Напомним, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сославшись на их “особую дальность” и на то, что в этом нет особой необходимости.

После чего немецкие политики призвали правительство предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для усиления контрнаступательных действий ВСУ.

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