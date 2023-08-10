Германия может вскоре объявить о передаче Украине крылатых ракет Taurus – СМИ
В скором времени власти ФРГ могут объявить о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км.
Об этом пишет t-online.
— Как стало известно в кругах Социал-демократической партии Германии (СДПГ), федеральное правительство хотело бы в скором времени объявить о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Сейчас офис канцлера ФРГ работает над вопросом со США — важнейшим партнером Германии и самым значимым сторонником Украины, — информирует издание.
Отмечается, что ВВС ФРГ уже дали добро на передачу ракет. В то же время ряд источников в СДПГ подтвердил, что Германия намерена направить Украине новые системы вооружения лишь при координации с США. В связи с этим издание напоминает, что ранее Вашингтон не удовлетворял запросы Украины на поставки тактических баллистических ракет Atacms.
К настоящему времени Германия имеет 600 ед. Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные требуют ремонта. Сколько ракет ФРГ готова отправить Украине, не уточняется.
Напомним, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус в очередной раз высказался против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, сославшись на их “особую дальность” и на то, что в этом нет особой необходимости.
После чего немецкие политики призвали правительство предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для усиления контрнаступательных действий ВСУ.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко