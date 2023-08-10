Россияне чаще обстреливают оккупированные ими территории и свои позиции. В ОК Юг объяснили, почему
Российские военные стали чаще использовать так называемые имитационные маневры и обстреливать оккупированные ими же территории и свои позиции.
Об этом в эфире Єдині новини сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
По ее словам, оккупанты имитируют якобы выход из определенных населенных пунктов, а затем начинают их мощно обстреливать. Через некоторое время вражеские подразделения снова заходят в эти населенные пункты.
— Затем с разъяснительной работой идут к местным, что это были Силы обороны Украины. Мы не работаем по гражданским объектам, мы осознаем ответственность перед нашими гражданами, которые находятся в оккупации, — сообщила Гуменюк.
Сейчас враг усилил обстрелы с авиации оккупированных территорий Херсонской области.
Так, враг очень часто использует тактическую авиацию на Бериславском направлении, например, запускает управляемые авиационные бомбы. В последнее время начали бомбить и левый берег.
— Это означает, что они пытаются бомбить территории, которые провозглашают своими, свои же подразделения, чтобы потом выдавать это за работу Сил обороны, — отметила Гуменюк.
Полномасштабная война в Украине длится уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский