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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне чаще обстреливают оккупированные ими территории и свои позиции. В ОК Юг объяснили, почему

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Российские военные стали чаще использовать так называемые имитационные маневры и обстреливать оккупированные ими же территории и свои позиции.

Об этом в эфире Єдині новини сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты имитируют якобы выход из определенных населенных пунктов, а затем начинают их мощно обстреливать. Через некоторое время вражеские подразделения снова заходят в эти населенные пункты.

— Затем с разъяснительной работой идут к местным, что это были Силы обороны Украины. Мы не работаем по гражданским объектам, мы осознаем ответственность перед нашими гражданами, которые находятся в оккупации, — сообщила Гуменюк.

Сейчас враг усилил обстрелы с авиации оккупированных территорий Херсонской области.

Так, враг очень часто использует тактическую авиацию на Бериславском направлении, например, запускает управляемые авиационные бомбы. В последнее время начали бомбить и левый берег.

— Это означает, что они пытаются бомбить территории, которые провозглашают своими, свои же подразделения, чтобы потом выдавать это за работу Сил обороны, — отметила Гуменюк.

Полномасштабная война в Украине длится уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Армия России, Война в Украине, Херсонская область
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