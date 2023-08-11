Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер

С началом полномасштабной войны Россия активно обстреливает украинские города ракетными комплексами и оружием различных типов. Среди них есть оперативно-тактический комплекс Искандер.

Факты ICTV собрали информацию об этих тяжелых ракетных комплексах Искандер.

Искандер

ОТРК Искандер – это семейство комплексов: Искандер, Искандер-М, Искандер-К, Искандер-Э. Они являются разработкой Конструкторского бюро машиностроения в городе Коломне Московской области.

Первый Искандер представили в августе 1999 года. Его основное назначение – уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) противника, а также важных объектов (мосты, склады) на расстоянии до 500 км.

Эти оперативно-тактические ракетные комплексы могут использовать как крылатые, так и квазибаллистические ракеты.

Последние от обычных баллистических ракет отличает меньший радиус действия — от 500 до 1 тыс. км, что позволяет использовать их в региональных конфликтах.

В целом Искандеры считаются более мощным вооружением, чем, например, Калибр, и потенциально могут нести ядерные боеголовки.

В комплексах используются сверхманевренные баллистические ракеты со стелс-технологиями, а также ложными мишенями с целью обхода систем ПРО.

Стоит отметить, что масса ракеты – 3,8 тонны, а боевой части – 480 кг, длина ракеты 7,2 м, а диаметр 920 мм. Максимальная высота траектории — 50 км. Минимальная дальность поражения – 50 км.

На вооружении армии РФ стоит Искандер-М – комплекс с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723.

Ранее издание The New York Times писало со ссылкой на американскую разведку, что баллистические ракеты комплексов Искандер-М, которые Россия выпустила по территории Украины, имеют приманки, способные обманывать радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

Так, каждое из устройств имеет примерно 30 см длины, форму цилиндра белого цвета с оранжевым хвостом.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd — CAT-UXO (@CAT_UXO) March 5, 2022

Обманка напичкана электроникой, выдает радиосигналы, способные заглушить радар противника, которые пытаются найти Искандер-М. Также приманка содержит источник тепла для привлечения входящих ракет.

Стоит отметить, что именно Искандеры в России называют главным оружием сдерживания против НАТО.

Применение Искандеров в Украине

Вероятно, именно с Искандеров нанесли удары по украинским аэродромах в самом начале вторжения 24 февраля 2022 года, и атаковали аэропорт в Житомире 27 февраля 2022 года.

По сообщениям военного руководства Украины, ракеты Искандер российская армия применяла при обстрелах Киева и других городов Украины. Например, в ночь со 2 на 3 марта Киев был обстрелян ракетами P-500 (9М728) из комплекса Искандер.

9 марта баллистическая ракета комплекса Искандер была запущена в направлении Краматорска. Ракета была сбита украинской ПВО.

14 марта войска РФ наносили удары по жилым массивам Харькова, в том числе ракетными комплексами Искандер, а утром 27 мая крылатая ракета этого комплекса была выпущена из Ростовской области и попала в казарму Национальной Гвардии Украины на территории Днепропетровской области.

Также из Искандеров были обстреляны Днепр, Харьков, Славянск. А 16 сентября 2022 года подразделения ПВО Восток на Днепропетровщине уничтожили три крылатые ракеты Искандер-К.

Во время атаки в ночь на 18 мая российские террористы также использовали две крылатые ракеты Искандер-К из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Также враг применил Искандеры во время дневной атаки на Киев 29 мая 2023 года. Об этом во время брифинга в медиа центре Украина заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— По меньшей мере 10 ракет было выпущено двух типов – Искандер-М (баллистическая) и Искандер-К (крылатая), а сколько сбито – уточняется. Однако работа ПВО была успешной, — подчеркнул он.

Ночью 1 июня войска РФ совершили очередную атаку на Киев, применив десять крылатых и баллистических ракет типа Искандер, все они были уничтожены. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

— Около 02:45 российские оккупанты продолжили серию атак на столицу Украины. Снова противник коварно атакует баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК Искандер. Поэтому времени на то, чтобы укрыться в укрытие, не так много, — отметили в командовании.

Также удар ракетой Искандер по городу Первомайский армия РФ нанесла в 13: 37 4 июля 2023 года. Во время обстрела пострадали 43 человека, 12 из которых – дети.

В городе повреждены 18 жилых домов. Девять из них остались без окон и дверей.

28 июля около 20:33 Россия, предварительно, двумя ракетами Искандер атаковала многоэтажку в Днепре. Кроме жилого дома также было повреждено и здание Службы безопасности Украины. Кроме того, в результате удара есть пострадавшие.

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