Украине нужна новая доктрина применения РЭБ. Федоров рассказал, на чем правительство должно сосредоточиться

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что за последние три-четыре месяца этого года правительство заключило 40-42 контракта на приобретение дронов для украинских подразделений.

Об этом глава Минцифры сообщил на конференции iForum 2023.

По его словам, когда Минцифры имело четкое понимание того, сколько для ВСУ нужно дронов каждого вида, было понятно, сколько это может стоить. И это с учетом того, что рынок очень стремительно развивается.

Например, если говорить о FPV-дронах, то там конкуренция растет, поэтому они дешевеют.

В этом году выделено достаточно средств для того, чтобы обеспечить потребности ВСУ. За последние четыре месяца правительство заключило 40-42 контракта.

– На БпЛА только за последние три четыре месяца где-то в 50 раз больше, чем за это время в прошлом году. Я уверен, что в следующем году парламент также поддержит бюджет на реализацию всех этих проектов, – заявил Михаил Федоров.

Министр отметил, что уже сейчас думает, где брать ресурсы, как убеждать своих коллег, что нужно инвестировать в РЭБ (радиоэлектронную борьбу), инвестировать в беспилотные платформы.

Кроме того, разминирование — еще одна главная тема, которой нужно заниматься. РЭБ также надо сделать популярной, Украине нужна новая доктрина применения РЭБ, ведь россияне здесь быстро продвигаются.

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