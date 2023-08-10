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Марта Бондаренко, редактор ленты

Украине нужна технологическая мобилизация в области дронов – Федоров

дрон
Фото: Мінцифри

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что Украине нужна технологическая мобилизация.

Такое мнение глава Минцифры высказал на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.

По словам Федорова, на сегодняшний день ударные дроны почти не уступают артиллерии, а в некоторых случаях даже более эффективны, ведь точнее могу бить в цель. Поэтому дронов Украине нужно больше. Следует, чтобы наша IT-отрасль обратила внимание на эту сферу.

— Я несколько дней назад пришел к такой мысли, что нам нужна технологическая мобилизация. Нужно мобилизовать весь технологический потенциал в пользу наших Сил обороны, — сказал Федоров.

Он рассказал, что среди известных айтишников, технопредпринимателей есть люди, которые развернули невероятные конвейеры производства и изготавливают тысячи БпЛА ежемесячно. По понятным причинам, такое производство Украина не может показывать вообще.

Федоров призвал IT-отрасль мобилизоваться, чтобы приобщиться к созданию дронов. Кстати, Минцифры предлагает консультации по этому вопросу, поэтому можно обращаться в ведомство.

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Безпілотники, Дрони, Мінцифри, Михайло Федоров
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