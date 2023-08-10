Украине нужна технологическая мобилизация в области дронов – Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что Украине нужна технологическая мобилизация.
Такое мнение глава Минцифры высказал на конференции iForum 2023, которая проходит в Киеве.
По словам Федорова, на сегодняшний день ударные дроны почти не уступают артиллерии, а в некоторых случаях даже более эффективны, ведь точнее могу бить в цель. Поэтому дронов Украине нужно больше. Следует, чтобы наша IT-отрасль обратила внимание на эту сферу.
— Я несколько дней назад пришел к такой мысли, что нам нужна технологическая мобилизация. Нужно мобилизовать весь технологический потенциал в пользу наших Сил обороны, — сказал Федоров.
Он рассказал, что среди известных айтишников, технопредпринимателей есть люди, которые развернули невероятные конвейеры производства и изготавливают тысячи БпЛА ежемесячно. По понятным причинам, такое производство Украина не может показывать вообще.
Федоров призвал IT-отрасль мобилизоваться, чтобы приобщиться к созданию дронов. Кстати, Минцифры предлагает консультации по этому вопросу, поэтому можно обращаться в ведомство.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко