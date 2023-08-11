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Юлия Соколова, редактор ленты

Американцы даже не пытались бы: генерал США назвал самую сложную задачу наступления ВСУ

Американцы даже не пытались бы: генерал США назвал самую сложную задачу наступления ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее сложной тактической задачей для Вооруженных сил Украины во время контрнаступления является преодоление оборонных сооружений российских оккупантов. Поэтому не следует ожидать быстрого продвижения.

Об этом заявил в интервью Голосу Америки генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Лют.

– Перед украинским контрнаступлением стоит сложнейшая тактическая задача, которую только можно себе представить. А именно – преодолеть стационарные оборонные сооружения, – отметил он.

Американский генерал напомнил, что войска РФ создали полосы минных полей и препятствий (рвов и танковых ловушек), линии прямого огня, наносят удары из артиллерии. Это все подкреплено ударными российскими вертолетами.

По словам Дугласа Люта, американские войска в таких условиях, не имея современных истребителей и артиллерии, даже не пытались бы идти в наступление.

– Если бы это делала американская часть, она бы выполняла задачу только при условии преимущества в артиллерии, которого у украинцев нет. И если бы у нее было преимущество в воздухе, а у украинцев этого преимущества тоже нет. Поэтому мы нереалистично ожидаем, что украинцы сделают на поле боя что-то такое, что американские подразделения даже и не попытались бы, – подчеркнул генерал.

Он призвал не завышать ожидания от контрнаступления ВСУ. Дуглас Лют уточнил, что они должны быть реалистичными.

Следует понимать, что продвижение украинцев “будет медленным”, будет сопровождаться жертвами и потерями с украинской стороны, “поскольку у них нет всех необходимых возможностей”.

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Генерал обратил внимание, что у Украины, например, нет достаточных мощностей для разминирования, а потому продвижение через минные поля оккупантов “происходит намного медленнее, чем мы могли ожидать”.

– Поэтому я думаю, что здесь нужна доза реализма с точки зрения того, что украинцы пытаются сделать и как быстро они могут добиться успеха, — уточнил он.

Дуглас Лют считает, что у Украины пока нет достаточного военного потенциала для победы.

Он объяснил, что ВСУ необходимы артиллерийские боеприпасы, многофункциональные истребители F-16, а также высокоточные дальнобойные ракеты ATACMS для поражения командных штабов, логистических объектов и транспортной сети РФ на оккупированных территориях.

– Эта война длится уже 18 месяцев. И, честно говоря, у Украины нет военного потенциала, необходимого для победы. Поэтому я хотел бы видеть здесь более агрессивную позицию (в поставках оружия Украине. – Ред.), — подчеркнул генерал.

Он добавил, что приоритетом, который озвучивался на саммите НАТО в Вильнюсе, является удвоение уровня военной поддержки Украины, чтобы наше государство могло выиграть эту войну.

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Источник: Голос Америки
Война в Украине, Зброя для України, ВСУ, контрнаступ, США
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