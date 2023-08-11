Американцы даже не пытались бы: генерал США назвал самую сложную задачу наступления ВСУ
Наиболее сложной тактической задачей для Вооруженных сил Украины во время контрнаступления является преодоление оборонных сооружений российских оккупантов. Поэтому не следует ожидать быстрого продвижения.
Об этом заявил в интервью Голосу Америки генерал-лейтенант армии США в отставке Дуглас Лют.
– Перед украинским контрнаступлением стоит сложнейшая тактическая задача, которую только можно себе представить. А именно – преодолеть стационарные оборонные сооружения, – отметил он.
Американский генерал напомнил, что войска РФ создали полосы минных полей и препятствий (рвов и танковых ловушек), линии прямого огня, наносят удары из артиллерии. Это все подкреплено ударными российскими вертолетами.
По словам Дугласа Люта, американские войска в таких условиях, не имея современных истребителей и артиллерии, даже не пытались бы идти в наступление.
– Если бы это делала американская часть, она бы выполняла задачу только при условии преимущества в артиллерии, которого у украинцев нет. И если бы у нее было преимущество в воздухе, а у украинцев этого преимущества тоже нет. Поэтому мы нереалистично ожидаем, что украинцы сделают на поле боя что-то такое, что американские подразделения даже и не попытались бы, – подчеркнул генерал.
Он призвал не завышать ожидания от контрнаступления ВСУ. Дуглас Лют уточнил, что они должны быть реалистичными.
Следует понимать, что продвижение украинцев “будет медленным”, будет сопровождаться жертвами и потерями с украинской стороны, “поскольку у них нет всех необходимых возможностей”.
Генерал обратил внимание, что у Украины, например, нет достаточных мощностей для разминирования, а потому продвижение через минные поля оккупантов “происходит намного медленнее, чем мы могли ожидать”.
– Поэтому я думаю, что здесь нужна доза реализма с точки зрения того, что украинцы пытаются сделать и как быстро они могут добиться успеха, — уточнил он.
Дуглас Лют считает, что у Украины пока нет достаточного военного потенциала для победы.
Он объяснил, что ВСУ необходимы артиллерийские боеприпасы, многофункциональные истребители F-16, а также высокоточные дальнобойные ракеты ATACMS для поражения командных штабов, логистических объектов и транспортной сети РФ на оккупированных территориях.
– Эта война длится уже 18 месяцев. И, честно говоря, у Украины нет военного потенциала, необходимого для победы. Поэтому я хотел бы видеть здесь более агрессивную позицию (в поставках оружия Украине. – Ред.), — подчеркнул генерал.
Он добавил, что приоритетом, который озвучивался на саммите НАТО в Вильнюсе, является удвоение уровня военной поддержки Украины, чтобы наше государство могло выиграть эту войну.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко