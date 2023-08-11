Помогала уклонистам выехать за границу: в Одесской области задержали сторонницу “русского мира”
Служба безопасности Украины заблокировала три новых канала нелегального выезда из государства граждан призывного возраста.
Злоумышленники предлагали уклонистам помощь в незаконной миграции в соседние европейские страны на основании поддельных документов или через так называемую “зеленку”.
Стоимость таких “услуг” составляла от $2,5 тыс. до $5 тыс. Сумма зависела от способа и срочности выезда.
Так, в Одесской области задержаны дельцы, которые переправляли своих клиентов за границу под видом сопровождения подставных лиц с инвалидностью в иностранные медучреждения.
Для этого фигуранты выделяли авто с водителем. После пересечения госграницы перевозчики и инвалиды, участники схемы, возвращались в Украину, а уклонисты оставались за пределами нашего государства.
— Одна из организаторов сделок является ярой сторонницей рашизма. Свои прокремлевские взгляды и одобрительные комментарии о военных преступлениях РФ она неоднократно публиковала в запрещенной соцсети Одноклассники. Участники другой преступной группы переправляли своих клиентов за границу через заранее подготовленные “лесные тропы” вне контрольно-пропускных пунктов, — сообщили в СБУ.
В Ивано-Франковской области на организации канала нелегальной миграции разоблачили медработницу, ее родственника и бывшую руководительницу одного из отделов Калушского горсовета.
Фигуранты продавали потенциальным призывникам фиктивные медицинские справки о наличии группы инвалидности. Затем уклонисты использовали подделку для выезда за границу.
Сейчас всем разоблаченным организаторам схем сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко