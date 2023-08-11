Что такое имитация пуска ракеты: как россияне это делают и зачем

Неоднократно воздушные тревоги в Украине сопровождались сообщениями о так называемой имитации пуска ракет.

Что такое имитация пуска ракеты, как враг это делает и для чего, Факты ICTV спросили у авиаэксперта, ведущего научного сотрудника НАУ Валерия Романенко.

Имитация пуска ракеты: что это такое

По словам Романенко, это когда враг специально включает соответствующие системы и сигналы на известных частотах, чтобы украинские военные могли легко их перехватывать.

— Имитация пуска ракеты осуществляется только для наземных комплексов. И враг это делает специально, — говорит авиаэксперт.

Здесь важно понимать, как именно работает запуск ракеты. Авиаэксперт подчеркивает, что не существует какой-то красной кнопки, которая отправляет ракету в небо.

У большинства современных ракет пусковая установка стоит в стороне, на нее поступает специальный сигнал и информация о координатах цели.

— Например, если говорить об Искандере, то сигнал поступает сперва на пусковую установку, где информация передается на навигационную систему (или систему управления ракеты) и потом только ракета запускается. Но пока сигнал идет на пусковую установку его можно перехватить, — говорит Романенко.

А когда враг хочет сделать имитацию пуска ракету, то посылает ложный сигнал, который до самой ракетной установки не доходит, однако который могут перехватить наши военные.

Таким образом происходит имитация пуска ракеты.

— Также большую роль играют переговоры между штабами противника, которые наши радиоразведочные службы перехватывают. То есть враг различными способами может имитировать запуск ракеты, — добавляет эксперт.

Зачем враг имитирует пуск ракеты

По мнению Романенко, РФ хочет просто истощить украинцев.

Ведь когда происходит запуск ракет, даже имитированный, начинается воздушная тревога, которая останавливает транспорт, закрывает магазины, кинотеатры и тому подобное.

— То есть во время тревоги закрываются различные заведения, супермаркеты, людей выводят из торговых центров или кинотеатров. Россияне просто так забавляются, потому что хотят истощить нас, — заключает авиаэксперт.

Последняя имитация пуска ракеты

9 августа 2023 года россияне сымитировали пуски по Украине гиперзвуковых ракет Кинжал. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат пояснил, что была “засечка” в районе северных областей, поэтому многие Telegram-каналы начали писать, что двигаются ракеты Кинжал в сторону Винницкой и других областей.

По его словам, “засечка” (имитационная цель) со скоростью 7500 км в час — характерный маркер того, что россияне могли запустить гиперзвуковую ракету. Подобные вещи оккупанты делали и накануне Дня Воздушных сил, но тогда враг действительно запустил реальные ракеты и несколько имитационных.

Игнат пояснил, что для создания имитаций пуска ракет работают вражеские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые создают ложные метки.

Радиоэлектронная борьба — это разновидность вооруженной борьбы, которая осуществляет радиопомехи для радиоэлектронных средств разведки, систем связи и управления врага для усложнения его работы и передачи данных. РЭБ является видом боевого обеспечения.

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