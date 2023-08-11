В Хмельницком прогремели взрывы
В пятницу 11 августа во время воздушной тревоги в Хмельницком прогремели взрывы.
Об этом сообщают в мониторинговых папбликах.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в городе и области работает ПВО и призвал оставаться в укрытиях.
– Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких, – подчеркнул он.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, призвал украинцев не снимать и не выкладывать в сеть видео работы противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко