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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Хмельницком прогремели взрывы

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

В пятницу 11 августа во время воздушной тревоги в Хмельницком прогремели взрывы.

Об этом сообщают в мониторинговых папбликах.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в городе и области работает ПВО и призвал оставаться в укрытиях.

– Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких, – подчеркнул он.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, призвал украинцев не снимать и не выкладывать в сеть видео работы противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Взрыв, Ракетные удары России, Хмельницький
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