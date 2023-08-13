Когда российский террор проиграет в Украине, вся Европа победит — Зеленский

Каждое существенное усиление украинской ПВО — это тысячи спасенных жизней людей и реальное приближение полноценного воздушного щита.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил Германию за решение передать Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot.

— Каждый наш город, каждое село должны быть защищены. Это станет основой общеевропейского воздушного щита. Когда российский террор проиграет в Украине — вся Европа победит, — подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что на этой неделе наши пограничники получили мобильные комплексы медицинской поддержки от Нидерландов.

Также есть готовность Азербайджана предоставить Украине новый пакет гуманитарной поддержки, в том числе и оборудование для разминирования.

По словам президента, разминирование — это одно из ключевых направлений работы с партнерами.

— Украина нуждается в технике от партнеров, и очень важно — создание производственной базы в Украине, чтобы мы могли очистить нашу землю от российских мин. И эту задачу надо выполнить не за десятилетия, а за годы. Всего по состоянию на сейчас 174 тыс. кв. км нашего государства потенциально опасны из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов. Ежедневно наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем возвращать безопасность, — сказал он.

Зеленский поблагодарил всех специалистов, которые занимаются разминированием территории нашего государства.

За прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего — в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

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