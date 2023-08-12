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Обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ: Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии

Валерій Залужний, Ентоні Радакін

В субботу, 12 августа, в Киев с визитом прибыл начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Энтони Радакин.

Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами. Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями, — проинформировал он.

Также Залужный и Радакин обсудили насущные потребности украинских военных.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украина продолжает бороться с российским агрессором ради победы.

Напомним, вчера Залужный встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко, который приехал в Украину.

Военачальники обсудили ситуацию на фронте, потребности Сил обороны Украины в вооружении, боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.

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Война в Украине, Валерий Залужный
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