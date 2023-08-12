Обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ: Залужный встретился с начальником Штаба обороны Британии
В субботу, 12 августа, в Киев с визитом прибыл начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Энтони Радакин.
Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
— Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами. Провели работу на одном из пунктов управления, подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с нашими наступательными и оборонительными действиями, — проинформировал он.
Также Залужный и Радакин обсудили насущные потребности украинских военных.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что Украина продолжает бороться с российским агрессором ради победы.
Напомним, вчера Залужный встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Словакии Даниэлем Змеко, который приехал в Украину.
Военачальники обсудили ситуацию на фронте, потребности Сил обороны Украины в вооружении, боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко