Переброска десантников РФ в Запорожскую область ослабит оборону на левом берегу Днепра – британская разведка

Военное командование РФ, вероятно, перебросило десантников из Херсонской в Запорожскую область, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Это может ослабить оборону оккупантов на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

– Россия, вероятно, передислоцировала подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в район Орехова Запорожской области, где происходят тяжелые бои, — говорится в анализе.

Разведка напомнила, что в этом районе 58 общевойсковая армия РФ ведет боевые действия против украинских защитников с 4 июня 2023 года.

А в июле был уволен командующий 58 армией, генерал-майор Иван Попов, жаловавшийся руководству на нехватку средств контрбатарейной борьбы. Увольнение могло случиться из-за того, что Попов настаивал на необходимости вывода части своих войск.

Разведка сообщает, что 70 и 71 мотострелковые полки РФ столкнулись с особо интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой. Поэтому перебрасывание десантников может позволить вывести части этих полков на восстановление.

– Однако передислокация, скорее всего, ослабит оборону РФ на восточном берегу Днепра, где она все чаще подвергается атакам во время украинских десантных рейдов, — подчеркивается в анализе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 12 August 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/jicui2oblb

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/cOsGaKFyT0

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 12, 2023