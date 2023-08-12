Переброска десантников РФ в Запорожскую область ослабит оборону на левом берегу Днепра – британская разведка
Военное командование РФ, вероятно, перебросило десантников из Херсонской в Запорожскую область, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Это может ослабить оборону оккупантов на левом берегу Днепра.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
– Россия, вероятно, передислоцировала подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в район Орехова Запорожской области, где происходят тяжелые бои, — говорится в анализе.
Разведка напомнила, что в этом районе 58 общевойсковая армия РФ ведет боевые действия против украинских защитников с 4 июня 2023 года.
А в июле был уволен командующий 58 армией, генерал-майор Иван Попов, жаловавшийся руководству на нехватку средств контрбатарейной борьбы. Увольнение могло случиться из-за того, что Попов настаивал на необходимости вывода части своих войск.
Разведка сообщает, что 70 и 71 мотострелковые полки РФ столкнулись с особо интенсивным истощением и тяжелыми боями на передовой. Поэтому перебрасывание десантников может позволить вывести части этих полков на восстановление.
– Однако передислокация, скорее всего, ослабит оборону РФ на восточном берегу Днепра, где она все чаще подвергается атакам во время украинских десантных рейдов, — подчеркивается в анализе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 12 August 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 12, 2023
По данным американского Института изучения войны (ISW), контрнаступление ВСУ заставляет оккупантов передислоцировать подразделения в Запорожскую область. Это свидетельствует о том, что продвижение украинских войск значительно ослабило российские силы. Дальнейшая деградация обороняющихся подразделений РФ создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв стал потенциально решающим.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко