Прохождение суден с зерном временными коридорами: есть ли опасность со стороны кораблей РФ
Военно-морские силы ВСУ не наблюдают кораблей РФ в части Черного моря, где проходит коридор для торговых суден. Однако украинские военные предупредили судовладельцев и капитанов, что гарантировать стопроцентную безопасность пока невозможно.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
— Эта система, она налажена в смысле коммуникаций. Заинтересованные лица знают порядок. Регистрация уже открыта, координатор работает, поэтому в ближайшее время мы ждем первых единиц, которые пойдут, — сказал он.
Плетенчук отметил, что условия работы коридора сложные, поскольку РФ постоянно угрожала владельцам этих торговых судов, осуществляла их запугивание.
— Однако все это происходит под контролем ВСУ. Все, что от нас зависит, мы делаем. Только со временем станет понятно, как будет работать этот коридор. И сейчас в этой части акватории Черного моря мы не наблюдаем российских кораблей. Не наблюдаем их уже достаточно длительное время. Они сейчас в основном находятся в северо-восточной части Черного моря, ближе к своим международно признанным берегам, то есть Новороссийск, — сказал он.
Напомним, что 12 августа Украина начала регистрацию торговых судов, которые готовы пройти по временным коридорам в Черном море в украинские порты.
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