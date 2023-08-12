Режим РФ не остановится в Украине: Лубинец заявил, что Путин готовится к еще большей войне

Действия российского диктатора Владимира Путина указывают на то, что он не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей.

Об этом в Telegram написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что президент РФ недавно внес в Госдуму законопроект, согласно которому отменяется необходимость уведомить международные организации, например ООН или Совет Европы, о введении или прекращении действия военного/чрезвычайного положения в России.

— Этим страна-агрессор в очередной раз нарушает требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод! Кроме того, поправки в законе позволят руководству РФ репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права. О чем это говорит? Президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей, — написал Лубинец, добавив, что большая война не будет исключать вооруженных столкновений со странами НАТО.

Омбудсмен подчеркнул, что в ответ на умышленное игнорирование Россией норм гуманитарного права, международное сообщество должно усилить санкции против РФ и предоставить Украине больше оружия.

— Международному сообществу необходимо серьезно подготовиться к угрозам, которые идут из России. А западным партнерам — ввести дополнительные санкции против России и предоставить дополнительное вооружение Украине, чтобы остановить российскую военную экспансию, — написал он.

По словам Лубинца, агрессия РФ продемонстрировала, что преступный режим руководства РФ не остановится в Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе.

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