В Северном Луганской области оккупанты забрали под свои нужды местную школу

В поселке Северный Луганской области российские оккупанты под собственные нужды забрали помещение одной из школ.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, доступ местных жителей в школу запрещен.

В городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, что в северной части города, российские оккупанты обустроили госпиталь для своих военных.

Ранее сообщалось, что в поселке Михайловка Запорожской области российские оккупанты поселили в местной школе 100 своих военнослужащих.

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