В Северном Луганской области оккупанты забрали под свои нужды местную школу
В поселке Северный Луганской области российские оккупанты под собственные нужды забрали помещение одной из школ.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, доступ местных жителей в школу запрещен.
В городе Токмак Запорожской области на территории детского сада, что в северной части города, российские оккупанты обустроили госпиталь для своих военных.
Ранее сообщалось, что в поселке Михайловка Запорожской области российские оккупанты поселили в местной школе 100 своих военнослужащих.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко