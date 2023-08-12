Украинская ПВО сбила всего 13 Кинжалов, более 20 Искандеров и C-400 — Игнат

Силы украинской ППО сбили всего 13 аэробаллистических ракет Кинжал, более 20 баллистических ракет Искандер и С-400, которыми РФ обстреливает наше государство.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ежемесячно россияне изготавливают около 100 ракет различных типов, среди них и Х-47М Кинжал. Хотя запас Кинжалов у врага относительно небольшой.

— Уже 13 Кинжалов было сбито противовоздушной обороной Украины. Добавьте к ним еще более 20 сбитых баллистических ракет, в частности Искандеры и С-400. Учитывая, что Кинжал движется в небе на огромной скорости, более 7 тыс. км в час, то времени на его ликвидацию немного, — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что объекты инфраструктуры и военные объекты всегда находятся под прицелом врага, и вчерашняя атака на аэродром в Ивано-Франковской области — подтверждение тому, что противник владеет определенной информацией.

Игнат заверил, что украинское военное руководство принимает все необходимые меры, чтобы сохранить технику, личный состав и гражданское население.

— Вчера россияне потратили четыре ракеты Кинжал для убийства одного ребенка. Враг использует огромные средства для изготовления этих ракет. Четыре ракеты стоят десятки миллионов долларов. Около 100 ракет различных типов изготавливаются ежемесячно, среди них и Х-47 Кинжал. Возможно, враг определяет приоритетные цели для них, потому что в арсенале противника Кинжалов все же меньше, чем других ракет, — отметил Игнат.

Источник: Украинское Радио

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