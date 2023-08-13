Состоялся стрелковый бой: украинские военные отбили попытку ДРГ проникнуть на Сумщину
12 августа украинские военные отбили попытку российской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Сумской области.
Об этом в Telegram заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Вражескую ДРГ обнаружили военнослужащие отдельной механизированной бригады во время проведения рекогносцировки (разведки о расположении и силах неприятельских войск, визуальное изучение противника и местности в целях уточнения принятого на карте решения, — Ред.) в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск возле одного из сел Знобь-Новгородской территориальной общины.
Было видно и слышно передвижение десяти вооруженных лиц, с которыми украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой.
На помощь защитникам на место отправились противодиверсионные резервы от Нацгвардии и пограничной заставы.
Шквальный огонь защитников заставил российских диверсантов забрать раненых и отступить за госграницу Украины.
Отход диверсионно-разведывательных сил оккупанты прикрывали минометами 120-миллиметрового калибра.
— Благодаря умелым и своевременным действиям украинские защитники остановили очередную попытку врага вторгнуться на территорию нашей страны, — подытожил командующий.
Напомним, что ДРГ постоянно осуществляют попытки проникновения на территорию Украины с севера. Так, в июле диверсанты четыре раза пытались это сделать.
Фото: Сергей Наев
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко