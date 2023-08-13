Состоялся стрелковый бой: украинские военные отбили попытку ДРГ проникнуть на Сумщину

12 августа украинские военные отбили попытку российской диверсионно-разведывательной группы прорваться на территорию Сумской области.

Об этом в Telegram заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Вражескую ДРГ обнаружили военнослужащие отдельной механизированной бригады во время проведения рекогносцировки (разведки о расположении и силах неприятельских войск, визуальное изучение противника и местности в целях уточнения принятого на карте решения, — Ред.) в зоне ответственности Северной стратегической группировки войск возле одного из сел Знобь-Новгородской территориальной общины.

Было видно и слышно передвижение десяти вооруженных лиц, с которыми украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой.

На помощь защитникам на место отправились противодиверсионные резервы от Нацгвардии и пограничной заставы.

Шквальный огонь защитников заставил российских диверсантов забрать раненых и отступить за госграницу Украины.

Отход диверсионно-разведывательных сил оккупанты прикрывали минометами 120-миллиметрового калибра.

— Благодаря умелым и своевременным действиям украинские защитники остановили очередную попытку врага вторгнуться на территорию нашей страны, — подытожил командующий.

Напомним, что ДРГ постоянно осуществляют попытки проникновения на территорию Украины с севера. Так, в июле диверсанты четыре раза пытались это сделать.

Фото: Сергей Наев

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