Американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине более остро, чем когда-либо — Маркарова
Сейчас американские законодатели ставят под сомнение помощь Украине более остро, чем когда-либо, поэтому обеспечение поддержки со стороны союзников — это постоянная работа.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет Huffington Post.
По словам Маркаровой, Украина открыта для более тщательного изучения помощи, которую она получает для сопротивления полномасштабному вторжению РФ.
— Мы поддерживаем прозрачность и подотчетность. Какие бы дополнительные меры не придумали ваши люди, мы открыты и готовы, — сказала она.
В издании указывают, что вопрос о том, как контролировать миллиарды, направляемые в Украину, стал главным пунктом на переговорах в Конгрессе по поводу ежегодного законопроекта об оборонной политике Пентагона в прошлом месяце.
Посол также отметила, что правительство США уже имеет трех наблюдателей, которые отслеживают ранее одобренную помощь Украине на сумму более 75 миллиардов долларов в Министерстве обороны, Государственном департаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID).
Маркарова признала проблемы Украины с коррупцией, однако заявила, нельзя ставить под угрозу поддержку партнеров.
— Наше гражданское общество активно следит за тем, на что мы тратим наши деньги, и, поверьте, их критерии относительно партнерской помощи еще более жесткие, — сказала посол Украины.
Ранее в The Wall Street Journal сообщили, что Египет не планирует предоставлять свое оружие Украине, несмотря на многочисленные просьбы Соединенных Штатов Америки.
Фото: Оксана Маркарова
Источник: Huffington Post
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