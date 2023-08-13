Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Отравились газами от гнилой картошки. На Львовщине в подвале нашли тела четырех человек
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном

Telegram, телефон
Фото: Unsplash

Военным очень опасно пользоваться обычным мобильным телефоном на фронте, поскольку россияне могут перехватить сигнал и отслеживать передвижения бойцов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал инструктор 150-го учебного центра сил ТРО ВСУ Андрей Мыць.

— Каждый включенный телефон так запрограммирован, что он будет обращаться к ближайшей сети. Россияне залетают на территорию на 15-20 км, подделывают наши станции мобильной связи и телефоны, которые включены в это время, обращаются к этой стации. Таким образом в РФ анализируют всю информацию: где находятся военные, какое количество и тд, — сказал Мыць.

По его словам, причина, почему люди несут на войну свои гражданские телефоны — связь с родными, поддержка связи с волонтерами и тд.

В то же время Мыць подчеркнул, что именно обычные телефоны, даже кнопочные, использовать нельзя.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях россияне угрожают ученикам школ от 14 лет не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ.

Читайте также
В ГУР прокомментировали рекордное количество взрывов в России за 10 лет
Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном

Источник: телемарафон

Война в Украине, Телефони
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Должны тщательно обдумать решение: Шольц о поставках Украине ракет Taurus
Олаф Шольц
В ЕС возросло количество мигрантов из Украины со статусом временной защиты
Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном
Повреждены многоэтажка и авто: в Белгороде прогремели взрывы
Вибух
Полтора года в укрытии: 16-летняя Илона о жизни в оккупации и как удалось спастись
Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном
В Украине критически не хватает людей и техники для разминирования — Резников
Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном
Все решит Кабмин: противостояние НЕФТЕГАЗА и АРМА
Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь