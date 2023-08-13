Почему военным нельзя пользоваться обычным мобильным телефоном
Военным очень опасно пользоваться обычным мобильным телефоном на фронте, поскольку россияне могут перехватить сигнал и отслеживать передвижения бойцов.
Об этом в эфире телемарафона рассказал инструктор 150-го учебного центра сил ТРО ВСУ Андрей Мыць.
— Каждый включенный телефон так запрограммирован, что он будет обращаться к ближайшей сети. Россияне залетают на территорию на 15-20 км, подделывают наши станции мобильной связи и телефоны, которые включены в это время, обращаются к этой стации. Таким образом в РФ анализируют всю информацию: где находятся военные, какое количество и тд, — сказал Мыць.
По его словам, причина, почему люди несут на войну свои гражданские телефоны — связь с родными, поддержка связи с волонтерами и тд.
В то же время Мыць подчеркнул, что именно обычные телефоны, даже кнопочные, использовать нельзя.
Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что на временно оккупированных территориях россияне угрожают ученикам школ от 14 лет не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ.
Источник: телемарафон
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