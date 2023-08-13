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Анастасия Кожушко, редактор ленты

На оккупированных территориях выпускникам не выдают аттестатов без российского паспорта

паспорт РФ
Фото: УНИАН

На временно оккупированных территориях россияне угрожают ученикам школ от 14 лет не выдать аттестаты, если они не получат паспорт Российской Федерации.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

– Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумаги, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Поэтому враг прибегает к принуждению, – говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, принудительная паспортизация необходима оккупационным администрациям, чтобы избежать проблем, ведь в Москве недовольны темпами насаждения российского гражданства в регионах.

– Поэтому оккупанты спешат с выдачей своей макулатуры, – отмечается в сообщении.

Напомним, оккупационные власти Благовещенки Запорожской области предлагают пенсионерам 50 тыс. рублей за то, чтобы они оформили российские паспорта.

А во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают местным стихийным торговцам запретить работать, если те не получат российские паспорта.

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