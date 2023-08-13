На оккупированных территориях выпускникам не выдают аттестатов без российского паспорта

На временно оккупированных территориях россияне угрожают ученикам школ от 14 лет не выдать аттестаты, если они не получат паспорт Российской Федерации.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

– Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумаги, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Поэтому враг прибегает к принуждению, – говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, принудительная паспортизация необходима оккупационным администрациям, чтобы избежать проблем, ведь в Москве недовольны темпами насаждения российского гражданства в регионах.

– Поэтому оккупанты спешат с выдачей своей макулатуры, – отмечается в сообщении.

Напомним, оккупационные власти Благовещенки Запорожской области предлагают пенсионерам 50 тыс. рублей за то, чтобы они оформили российские паспорта.

А во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают местным стихийным торговцам запретить работать, если те не получат российские паспорта.

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