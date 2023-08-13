Не просто же так перекрывают движение — Игнат о взрывах возле Крымского моста

В Воздушных силах пока не могут прокомментировать обстоятельства и последствия взрывов во временно оккупированном Крыму 12 августа. Однако отмечают, что “движение просто так не перекрывают”.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.

— Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны. Это эффект маскировки. В этом случае не знаем, что происходит. Возможно, они учения какие-то проводят. Пока не могу сказать, что происходит. Возможно, снимки спутниковые нам больше расскажут, есть ли там разрушения. Не просто же так перекрывают движение, — сказал он.

В то же время Игнат предполагает, что подобные инциденты в Крыму, вероятно, будут происходить и в дальнейшем, поскольку беспилотные летательные аппараты развиваются.

12 августа дважды за день на незаконно построенном Крымском мосту раздавались взрывы.

Источник: телемарафон

Фото: Медиа Центр Украина

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