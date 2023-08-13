Не просто же так перекрывают движение — Игнат о взрывах возле Крымского моста
В Воздушных силах пока не могут прокомментировать обстоятельства и последствия взрывов во временно оккупированном Крыму 12 августа. Однако отмечают, что “движение просто так не перекрывают”.
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Единые новости.
— Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны. Это эффект маскировки. В этом случае не знаем, что происходит. Возможно, они учения какие-то проводят. Пока не могу сказать, что происходит. Возможно, снимки спутниковые нам больше расскажут, есть ли там разрушения. Не просто же так перекрывают движение, — сказал он.
В то же время Игнат предполагает, что подобные инциденты в Крыму, вероятно, будут происходить и в дальнейшем, поскольку беспилотные летательные аппараты развиваются.
12 августа дважды за день на незаконно построенном Крымском мосту раздавались взрывы.
Источник: телемарафон
Фото: Медиа Центр Украина
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко