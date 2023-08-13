В Украине критически не хватает людей и техники для разминирования — Резников

После масштабного вторжения России Украина стала самой заминированной страной на земле, а ВСУ страдают от критической нехватки людей и техники, способных разминировать линию фронта, из-за больших потерь в инженерных бригадах.

Об этом в интервью The Guardian рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Украинские солдаты раскапывают пять мин на каждый квадратный метр в местах, где российские войска пытаются сдержать контрнаступление ВСУ.

Резников подчеркнул, что огромные минные поля можно преодолеть, но критически важно, чтобы союзники “расширили и ускорили” подготовку, которую уже проводят некоторые страны, в том числе Великобритания.

Количество украинских саперов недостаточно для прорыва через сложную российскую оборону на линии фронта в 1000 км, где саперные подразделения являются мишенью для плотного огня.

– Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках фронта до пяти мин на квадратный метр. Российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, но не непреодолимым. У нас есть квалифицированные саперы и современное оборудование, но этого крайне недостаточно для фронта, который протянулся на сотни километров на востоке и юге Украины, – сказал Резников.

Глава минобороны Украины высказал мнение, что есть возможность для таких стран, как Япония, которые не хотят предоставлять летальную помощь, предложить поддержку в виде оборудования для разминирования и обучения.

Резников отметил, что некоторые из мин, засоряющих страну, были установлены украинскими войсками для защиты собственных оборонительных линий, но подавляющее большинство — российские.

Сейчас Украина имеет пять инженерных батальонов, разделенных на 200 бригад, которые по состоянию на май, перед началом нынешнего контрнаступления, насчитывали по 30 человек каждая.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Азербайджан готов предоставить Украине новый пакет гуманитарной поддержки, в том числе и оборудование для разминирования.

Он отметил, что разминирование — это одно из ключевых направлений работы с партнерами.

Источник : The Guardian

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