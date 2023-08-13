ВСУ придумали, как противостоять глушению терминалов Starlink

Войска РФ пытаются глушить терминалы Starlink, однако в ВСУ нашли, как этому противостоять.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал инструктор 150-го учебного центра сил ТРО ВСУ Андрей Мыць.

Он отметил, что в ряды Вооруженных сил приходят креативные и умные люди, которые находят решения, которые врагу даже не снились.

— Решение по Starlink оказалось достаточно простое: обычная сетка рабица, которая вокруг устройства раскладывается, обеспечивает практически стопроцентную его работу, если не будет подавления с неба. А такое используется довольно нечасто, — сказал Мыць.

По мнению инструктора, Starlink очень сильно изменили ход событий и именно с помощью них мы смогли ускорить ход войны.

Ранее в The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщили, что Пентагон одобрил соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины Starlink, которые Илон Маск не сможет отключать.

Источник: телемарафон

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