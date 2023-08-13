ВСУ придумали, как противостоять глушению терминалов Starlink
Войска РФ пытаются глушить терминалы Starlink, однако в ВСУ нашли, как этому противостоять.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал инструктор 150-го учебного центра сил ТРО ВСУ Андрей Мыць.
Он отметил, что в ряды Вооруженных сил приходят креативные и умные люди, которые находят решения, которые врагу даже не снились.
— Решение по Starlink оказалось достаточно простое: обычная сетка рабица, которая вокруг устройства раскладывается, обеспечивает практически стопроцентную его работу, если не будет подавления с неба. А такое используется довольно нечасто, — сказал Мыць.
По мнению инструктора, Starlink очень сильно изменили ход событий и именно с помощью них мы смогли ускорить ход войны.
Ранее в The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщили, что Пентагон одобрил соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины Starlink, которые Илон Маск не сможет отключать.
Источник: телемарафон
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко