Гражданские и инфраструктура не должны быть мишенью: ООН отреагировала на обстрелы Одессы и Херсонщины

В ООН отреагировали на обстрелы Юга Украины, в частности Одессы и Херсонщины. Гуманитарный координатор миссии в Украине Дениз Браун сказала, что мирные люди и гражданская инфраструктура не должны быть мишенями.

Об этом говорится в заявлении Дениз Браун относительно эскалации ударов на Юге Украины от 14 августа.

— Жители Юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особенно тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены много мирных жителей, в том числе детей… Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены: они не должны быть мишенью, — сказано в заявлении представительницы ООН.

Она отметила, что российские удары повлияли на работу гуманитарных организаций, которые помогают пострадавшим от войны. В частности, 11 августа из-за обстрела Херсонщины общественная организация ADRA вынуждена была прекратить распределение помощи, потому что их склад и автомобили были повреждены.

Напомним, что этой ночью российский враг трижды атаковал Одесскую область, применив две волны ударных дронов и волну ракет морского базирования типа Калибр.

Кроме того, российские войска во время обстрелов Херсонской области убили 7 человек, еще 9 человек получили ранения.

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