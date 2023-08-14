Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань
Херсонские коллаборанты намерены переместить свое оккупационное правительство во временно оккупированный Крым.
Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
— Херсонская область. Есть информация, что так называемое оккупационное правительство планируют переместить с Арабатской Стрелки в Крым, — говорится в сообщении.
По словам Хланя, оставаться в области для россиян и предателей становится слишком опасным.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российских оккупантов в Украине все больше охватывают панические настроения. Кроме того, участились случаи дезертирства.
Источник: Сергей Хлань
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