Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань

Крим Азовське море
Фото: Pixabay

Херсонские коллаборанты намерены переместить свое оккупационное правительство во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

— Херсонская область. Есть информация, что так называемое оккупационное правительство планируют переместить с Арабатской Стрелки в Крым, — говорится в сообщении.

По словам Хланя, оставаться в области для россиян и предателей становится слишком опасным.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российских оккупантов в Украине все больше охватывают панические настроения. Кроме того, участились случаи дезертирства.

Читайте также
Данилов рассказал, что РФ планирует делать с оккупированными территориями Украины
Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань

Источник: Сергей Хлань

Война в Украине, Крым, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На День Независимости Россия может прибегнуть к ракетному террору — Скибицкий
Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань
Ежедневно “разгоняли” до 70 фейков о войне: в Киеве задержали двух пропагандисток Кремля
Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань
Данилов рассказал, что РФ планирует делать с оккупированными территориями Украины
Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань
Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, даже если там будут “нейтральные” россияне – Гутцайт
Олімпіада у Парижі
В России готовят новую волну мобилизации — Скибицкий
Мобілізація в Росії
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Коллаборанты с Херсонской области хотят переместить оккупационное правительство в Крым — Хлань
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь