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Юлия Соколова, редактор ленты

МИД об инциденте с турецким судном: РФ создает угрозы безопасности в Черном море

МЗС України
Фото: Depositphotos

Россия грубо нарушила международное право, совершив провокацию против турецкого сухогруза Сукру Окан в Черном море.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

– МИД Украины решительно осуждает провокационные действия РФ, которые имели место 13 августа в Черном море в отношении турецкого сухогруза Сукру Окан, следовавшего в порт Измаила, – отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что такими действиями российские военно-морские силы грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву, а также другие нормы международного права.

РФ продолжает целенаправленно создавать в Черном море угрозы свободе навигации и безопасности торгового мореходства.

В связи с инцидентом министерство выразило солидарность с Турцией, а также призвало мировое сообщество принять решительные меры, чтобы Россия больше не могла препятствовать мирному прохождению судов.

– Россия должна быть лишена возможности блокировать международные маршруты в Черном море, в том числе в украинские морские порты, — добавили в МИД.

Ведомство призвало партнеров приложить больше усилий для сохранения Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Украина экспортировала агропродукцию в страны, которые в ней нуждались.

Накануне в российском Минобороны заявили о “принудительной остановке” сухогруза Сукру Окан, следовавшего в порт Измаила (Одесская область). Оккупанты утверждают, что для принудительной остановки судна открывали предупредительный огонь, а для осмотра на корабль высаживали российских солдат.

В ОК Юг предупреждали, что Россия могла придумать это заявление, чтобы запугать другие гражданские суда, следующие в порты Украины.

Появлялась информация, что моряки сухогруза не подчинились требованиям российских оккупантов, а временно изменили курс в направлении территориальных вод Турции.

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Источник: МИД
Безпека, Война в Украине, Корабель, Російська агресія, Туреччина, Черное море
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