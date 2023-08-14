МИД об инциденте с турецким судном: РФ создает угрозы безопасности в Черном море
Россия грубо нарушила международное право, совершив провокацию против турецкого сухогруза Сукру Окан в Черном море.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
– МИД Украины решительно осуждает провокационные действия РФ, которые имели место 13 августа в Черном море в отношении турецкого сухогруза Сукру Окан, следовавшего в порт Измаила, – отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что такими действиями российские военно-морские силы грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву, а также другие нормы международного права.
РФ продолжает целенаправленно создавать в Черном море угрозы свободе навигации и безопасности торгового мореходства.
В связи с инцидентом министерство выразило солидарность с Турцией, а также призвало мировое сообщество принять решительные меры, чтобы Россия больше не могла препятствовать мирному прохождению судов.
– Россия должна быть лишена возможности блокировать международные маршруты в Черном море, в том числе в украинские морские порты, — добавили в МИД.
Ведомство призвало партнеров приложить больше усилий для сохранения Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Украина экспортировала агропродукцию в страны, которые в ней нуждались.
Накануне в российском Минобороны заявили о “принудительной остановке” сухогруза Сукру Окан, следовавшего в порт Измаила (Одесская область). Оккупанты утверждают, что для принудительной остановки судна открывали предупредительный огонь, а для осмотра на корабль высаживали российских солдат.
В ОК Юг предупреждали, что Россия могла придумать это заявление, чтобы запугать другие гражданские суда, следующие в порты Украины.
Появлялась информация, что моряки сухогруза не подчинились требованиям российских оккупантов, а временно изменили курс в направлении территориальных вод Турции.
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова