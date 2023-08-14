Представилась сотрудницей Минобороны: мошенница выманила у семьи пленного почти 150 тыс. грн

Жительница Черниговщины обманула родных военнопленного почти на 150 тыс. грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что фигурантка предложила женщине за вознаграждение помочь установить местонахождение военнопленного мужчины. При этом она представилась сотрудницей Министерства обороны Украины.

Также она пообещала свое содействие во внесении его в списки военнопленных для обмена в кратчайшие сроки.

— Потерпевшая в течение мая-июня 2023 года шесть раз передала подозреваемой деньги на общую сумму около 150 тыс. грн. После этого она перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды, — сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, женщина уже ранее привлекалась к ответственности за кражу. Она приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева женщине сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины.

Источник : Офис генпрокурора

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