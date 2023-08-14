Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
В Винницкой области во время тревоги прогремели взрывы: что известно
В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан
РФ ударила Кинжалами по Прикарпатью: погиб ребенок
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Представилась сотрудницей Минобороны: мошенница выманила у семьи пленного почти 150 тыс. грн

Офіс генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора

Жительница Черниговщины обманула родных военнопленного почти на 150 тыс. грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что фигурантка предложила женщине за вознаграждение помочь установить местонахождение военнопленного мужчины. При этом она представилась сотрудницей Министерства обороны Украины.

Также она пообещала свое содействие во внесении его в списки военнопленных для обмена в кратчайшие сроки.

— Потерпевшая в течение мая-июня 2023 года шесть раз передала подозреваемой деньги на общую сумму около 150 тыс. грн. После этого она перестала выходить на связь и потратила деньги на собственные нужды, — сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, женщина уже ранее привлекалась к ответственности за кражу. Она приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева женщине сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины.

Читайте также
Помогала уклонистам выехать за границу: в Одесской области задержали сторонницу “русского мира”
СБУ

Источник: Офис генпрокурора
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 13.08.2023
Карта бойових дій 13 серпня 2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Представилась сотрудницей Минобороны: мошенница выманила у семьи пленного почти 150 тыс. грн
Как передать показатели счетчика в Нафтогаз: инструкция пошагово
газовий лічильник
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Все решит Кабмин: противостояние Нафтогаза и АРМА
Представилась сотрудницей Минобороны: мошенница выманила у семьи пленного почти 150 тыс. грн
Восстановление энергетики: каким будет следующий отопительный сезон
Представилась сотрудницей Минобороны: мошенница выманила у семьи пленного почти 150 тыс. грн
Пострадал за преданность: волонтеры спасли собачку из новой Каховки
Представилась сотрудницей Минобороны: мошенница выманила у семьи пленного почти 150 тыс. грн
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (11.08.2023)
Представилась сотрудницей Минобороны: мошенница выманила у семьи пленного почти 150 тыс. грн
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь