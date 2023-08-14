Противодействие оккупантам в медиапространстве: украинцев приглашают присоединиться к проекту Мрія
Киберполиция Украины совместно с ІТ-сообществом, волонтерами и неравнодушными гражданами создали проект Мрія — платформу по противодействию российским оккупантам в медиапространстве.
Эта инициатива объединяет неравнодушных граждан в желании противодействовать дезинформации, а также российской пропаганде в сети.
Интернет-платформа Мрія содержит Telegram-канал StopRussia/MRIYA, который проверяет и блокирует ресурсы, распространяющие фейки и враждебную пропаганду. С помощью этого канала осуществляется коммуникация с подписчиками.
Систематически предоставляются инструкции, онлайн-задания для борьбы в киберсреде, а также полезная информация о правилах соблюдения кибергигиены.
Кроме того, там есть чат-бот StopRussia/MRIYA, где с помощью простых инструкций можно добавить ресурс на блокировку или отправить жалобу.
На сайте проекта есть информация и о других направлениях деятельности, а именно:
- бот Стоп фрод Мрия, сообщество, в котором можно проверить номер телефона или банковскую карту и узнать, сообщал ли кто-то о связанных фактах мошенничества;
- чат-бот Народный мститель, где можно сообщить о враждебных действиях на территории нашего государства.
Организаторы приглашают граждан присоединиться к проекту Мрія, целью которого является улучшение медиа-грамотности украинцев и уменьшение влияния пропаганды на общество.
— Война продолжается не только за территориальную целостность, но и в информационном пространстве. Каждое слово наших врагов может негативно повлиять на сознание людей и ход войны в целом, поэтому мы всегда должны быть осмотрительными и уметь защититься от распространения фейков.
Участники проекта Мрія будут учиться информационной и кибергигиене, получат сотни советов, повысят осведомленность в медиа-пространстве, смогут самостоятельно выявлять источники пропаганды и уничтожать их. И только вместе мы сможем противодействовать негативным явлениям в интернете, — отметили представители проекта.
Цели проекта:
- уничтожение российских ячеек в сети;
- уменьшение уровня буллинга и травли в интернете;
- противодействие наркотикам и мошенничеству;
- обучение и тренинги по кибергигиене;
- просвещение населения по информационной гигиене;
- привлечение и мотивация граждан к активной гражданской позиции.
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