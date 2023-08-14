Украина хочет продления ленд-лиза на 2024 год: Маркарова объяснила, зачем

Украина хотела бы продления закона о ленд-лизе на весь 2024 год. Соответствующее решение должен принять Конгресс США.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Общественному.

Она объяснила, что Киев сейчас получает военную помощь от США по трем основным программам. За время полномасштабной войны американский Конгресс несколько раз вносил изменения в бюджет и выделил Украине в рамках этих программ $113 млрд.

Президент США Джо Байден уже направил запрос в Конгресс для выделения нашей стране дополнительного финансирования. Украина надеется, что американские законодатели поддержат это.

– Но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности у Соединенных Штатов выделять нам оружие, – заявила Маркарова.

Именно поэтому важно, чтобы Конгресс продлил закон о ленд-лизе на 2024 год. Он оставался бы четвертым инструментом военной помощи.

Действие документа завершается уже в конце сентября.

– Представлены поправки к закону NDA, это так называемый военный бюджет, который уже был рассмотрен в июле. Поправка в Палате представителей о продлении ленд-лиза на весь 2024 год уже прошла. В Сенате она подана, и мы ждем, когда будет так называемая конференция между Палатой представителей и Сенатом, на которой будет решена синхронизация двух законопроектов, – отметила дипломат.

Оксана Маркарова уточнила, что Украина сейчас не платит за оружие, которое получает от США. Но в этой стране действуют четкие бюджетные правила: Пентагон должен иметь полномочия для выделения вооружения.

Если эти полномочия закончатся, тогда останется вариант ленд-лиза, в рамках которого оружие можно будет брать в аренду или лизинг, подписывая договоры. То есть оно уже не будет бесплатным.

Маркарова рассказала, что соавторы акта о ленд-лизе все же фокусируются на том, чтобы выделить дополнительное бюджетное финансирование, о котором просит Белый дом.

Это позволит применять не только одну программу ленд-лиза, но и другие три. США смогут выделять оружие из своих запасов и покупать его для Украины.

По словам Маркаровой, если в Конгрессе США несколько месяцев будут длиться дискуссии по утверждению бюджетной помощи, может возникнуть перерыв в выделении средств.

– Мы не можем себе позволить эту паузу. Поэтому, даже беря в аренду и в лизинг, это обязательства, которые мы будем отражать у себя в балансе, это то, что нужно будет возвращать и компенсировать, но если будет вариант нет оружия или оружие в аренду, конечно мы будем брать его в аренду, – подчеркнула посол.

Как известно, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) 9 мая 2022 года. На такой шаг Вашингтон пошел во второй раз в истории: впервые это было во время Второй мировой войны.

Документ формально вступил в силу 1 октября 2022 года. Однако Украина пока не получала оружие по ленд-лизу. Вашингтон оказывает помощь по другим программам, не требующим возмещения из украинского бюджета.

Фото: Facebook-страница Оксаны Маркаровой

Источник : Суспільне

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