За госизмену и попытку теракта: экс-генерал СБУ Шайтанов приговорен к 12 годам тюрьмы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, генерал-майор Валерий Шайтанов за государственную измену и покушение на совершение террористического акта приговорен к 12 годам заключения.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщает СБУ и Офис генпрокурора.

Следствие выяснило, что Шайтанов, который был одним из экс-руководителей Центра специальных операций А СБУ, находился на агентурной связи под псевдонимом Бобыль у полковника ФСБ России Игоря Егорова.

По информации СБУ, Егоров до 2014 года регулярно посещал Украину для участия в мероприятиях межведомственного взаимодействия ФСБ и СБУ. Он налаживал контакты со старшими офицерами украинской спецслужбы. Именно там он и завербовал Шайтанова.

Также следователи установили, что Шайтанов собирал и передавал россиянам информацию о тайных операциях во время войны на Донбассе и о том, кто из сотрудников СБУ был задействован в этих операциях.

Напомним, что в апреле 2020 года контрразведка СБУ задержала Шайтанова в результате многоэтапной спецоперации. В спецслужбе утверждали, что он также планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Впоследствии суд взял экс-генерала под стражу. Рассмотрение дела длилось с октября 2020 года, когда следователи направили обвинительный акт в суд.

В конце концов суд признал Шайтанова виновным по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Справка. Валерий Шайтанов — бывший генерал-майор СБУ. В марте 2008 года он был награжден орденом За мужество ІІІ степени. В апреле 2014-го в составе подразделения Альфа вел переговоры с руководителем террористического формирования Восток Александром Ходаковским. В августе 2015 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, осенью — руководил группой, которая проводила задержание в Днепре заместителя главы Днепропетровской ОГА, председателя партии УКРОП Геннадия Корбана.

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