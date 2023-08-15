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Бедрак Виктория, редактор ленты

7 танков, 29 артсистем и вертолет: потери РФ за сутки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 254 920 своих военных, из них 540 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 15.08.23:

  • танков — 4 313 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 8 370 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 5 128 (+29) ед,
  • РСЗО — 714 (+0) ед,
  • средств ПВО — 482 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 314 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 242 (+29),
  • крылатых ракет — 1 387 (+8),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 584 (+22) ед,
  • специальной техники — 769 (+3).

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области вспыхнул конфликт между подразделениями российских войск.

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Источник: Генштаб ВСУ
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