7 танков, 29 артсистем и вертолет: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 254 920 своих военных, из них 540 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери России с 24.02.22 по 15.08.23:
- танков — 4 313 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 8 370 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 5 128 (+29) ед,
- РСЗО — 714 (+0) ед,
- средств ПВО — 482 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 314 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 242 (+29),
- крылатых ракет — 1 387 (+8),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 584 (+22) ед,
- специальной техники — 769 (+3).
Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области вспыхнул конфликт между подразделениями российских войск.
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