7 танков, 29 артсистем и вертолет: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 254 920 своих военных, из них 540 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери России с 24.02.22 по 15.08.23:

танков — 4 313 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 8 370 (+16) ед,

артиллерийских систем — 5 128 (+29) ед,

РСЗО — 714 (+0) ед,

средств ПВО — 482 (+3) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 314 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 242 (+29),

крылатых ракет — 1 387 (+8),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7 584 (+22) ед,

специальной техники — 769 (+3).

Ранее в Центре нацсопротивления сообщили, что во временно оккупированной Михайловке Запорожской области вспыхнул конфликт между подразделениями российских войск.

Источник : Генштаб ВСУ

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