Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялся из Норвегии в Турцию: самолет с пассажирами попал в воздушное пространство Украины
В российском Уссурийске прорвало дамбу: затоплены десятки домов
На Крымском мосту “бавовна”: движение автомобилей перекрыли
Рубль летит в пропасть: в ночь на 12 августа валюта РФ достигла отметки 100 за доллар
Ночью враг трижды атаковал Одесскую область дронами и Калибрами. Есть раненые от падения обломков ракет
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий в Украине на 15.08.2023

Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Война в Украине, Карта
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Дальность поражения до 5,5 тыс. км: что известно о ракетах Х-101
Ракета Х-101
Может нести до шести ракет: что известно о российском бомбардировщике Ту-95
Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Тревога по всей Украине, взрывы слышны в Днепре и Запорожье: 538-й день войны
Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте
Маневры не помогли: спецназовцы показали, как уничтожили катер с оккупантами
Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте
Видео
Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону

Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (15.08.2023)
Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (14.08.2023)
Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (14.08.2023)
Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (14.08.2023)
Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь