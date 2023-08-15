Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 15.08.2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий в Украине на 15.08.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: ISW
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Натягивают противоминные сетки и ставят наблюдательные пункты: Одесса готова к пляжному сезону
Показатели воды в норме, а противоминные сетки уже натягивают. Одесские пляжи снова готовят к открытию. Соответствующее распоряжение подписал глава ОВА Олег Кипер. Он объясняет, что побережье станет доступным для людей для оздоровления. Правда, только некоторые его участки, которые будут соответствовать нормам. Однако в военном командовании считают, что рекреационные зоны Одессы и области все еще несут немало угроз. С этим согласны и экологи.Александра Ченкова