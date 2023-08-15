Почти месяц нет связи: оккупанты похитили еще одного работника Запорожской АЭС
В Энергоатоме сообщили, что 18 июля, то есть почти месяц назад, россияне похитили еще одного сотрудника захваченной Запорожской АЭС — начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения Сергея Спартесного, которому более 60 лет.
По данным энергокомпании, вооруженные российские военные пришли к нему домой и забрали в так называемый участок полиции.
Перед похищением в доме работника ЗАЭС неоднократно проводились обыски — оккупанты проверяли его компьютер, телефон и соцсети.
— Все это время Сергей Спартесный находится в полиции, и до сих пор нет никакой информации ни о его состоянии здоровья, ни об обвинениях, которые выдвигают оккупанты. Связи с мужчиной просто нет, — говорят энергетики.
Они также обратились к мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия для освобождения всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы.
28 июля стало известно, что оккупанты пытают инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга, которого похитили еще 23 июня.
Фото: Энергоатом
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