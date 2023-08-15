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Валентина Летяк, редактор ленты

Почти месяц нет связи: оккупанты похитили еще одного работника Запорожской АЭС

ЗАЕС, Сергій Спартесний

В Энергоатоме сообщили, что 18 июля, то есть почти месяц назад, россияне похитили еще одного сотрудника захваченной Запорожской АЭС — начальника смены турбинного отделения эксплуатационного подразделения Сергея Спартесного, которому более 60 лет.

По данным энергокомпании, вооруженные российские военные пришли к нему домой и забрали в так называемый участок полиции.

Перед похищением в доме работника ЗАЭС неоднократно проводились обыски — оккупанты проверяли его компьютер, телефон и соцсети.

— Все это время Сергей Спартесный находится в полиции, и до сих пор нет никакой информации ни о его состоянии здоровья, ни об обвинениях, которые выдвигают оккупанты. Связи с мужчиной просто нет, — говорят энергетики.

Они также обратились к мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия для освобождения всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы.

28 июля стало известно, что оккупанты пытают инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга, которого похитили еще 23 июня.

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ЗАЕС

Фото: Энергоатом

АЕС, Война в Украине, Энергоатом, Енергодар, ЗАЕС, полон, Російська агресія
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