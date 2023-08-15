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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Дальность поражения до 5,5 тыс. км: что известно о ракетах Х-101

Ракета Х-101
Фото: УНИАН

Враг систематически обстреливает территорию Украины крылатыми ракетами. Чаще всего можно встретить сообщения о применении ракет Х-101, Х-555 и Калибр.

Х-101 – это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования класса воздух-земля. Дальность запуска такой ракеты составляет около 5 тыс. км.

Вес боевой части составляет до 960 кг. Ее разработали в России, в конструкторском бюро Радуга. Испытания ракеты проводились в конце 1990-х. По данным СМИ, ракета имеет исключительно российское комплектование.

Носителями ракет Х-101 могут быть:

  • Ту-160 — по 12 ракет в двух внутренних отсеках.
  • Ту-95МС — по 8 ракет на внешней подвеске.
Крылатая ракета Х-101: характеристики и особенности

Ту-160. Фото: Depositphotos

В ракете есть комбинированная система наведения для поражения цели: инерционная система с оптико-электронной коррекцией, а в конечном участке используется самонаведение. Х-101 получает комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели.

Особенность Х-101 в том, что она имеет непредсказуемую траекторию, то есть может изменить цель даже после запуска, в отличие от вооружения предыдущих поколений.

Кроме того, ракету трудно вычислить, перехватить и сбить ПВО. Во время ее разработки использовались технологии снижения заметности радиолокации.

Тактико-технические характеристики:

  • Скорость ракеты — до 720 км/ч.
  • Вес — примерно 2 400 кг.
  • Вес боевой части — 960 кг.
  • Длина — 7,4 м.
  • Максимальная дальность — от 3 тыс. до 5 500 км по разным данным.

Кроме того, ракета имеет ядерный вариант Х-102 с термоядерным зарядом мощностью 250 кт или 1 Мт.

Х-101 считают одной из самых технологичных ракет, которые есть на вооружении страны-террориста. Поэтому стоит российская ракета Х-101 около $13 млн.

Применение в Украине

Впервые враг применил Х-101 6 марта 2022 года. Оккупанты запустили их для авиаударов по аэропорту в Виннице и по военному аэродрому в Гавришовке. Одну ракету сбили из пулемета.

Впоследствии, 23 апреля, шестью ракетами Х-101 была обстреляна Одесса. Тогда украинская ПВО сбила два снаряда. В результате обстрела восемь человек погибли, среди них был трехмесячный младенец.

10 октября Россия выпустила по территории Украины примерно 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника. Средняя общая стоимость ракет и беспилотников колеблется от $400 млн до $700 млн.

Через неделю, 11-18 октября, оккупанты снова атаковали Украину. Среди запущенных ракет были и Х-101.

Впрочем,  15 ноября Россия превзошла массированную ракетную атаку 10 октября. Оккупанты выпустили по территории Украины около 100 ракет, среди которых были и крылатые Х-101. Традиционно их запустили из района Каспия и Ростовской области, Волгодонска.

В ночь на 1 мая Россия нанесла очередной удар по Украине. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

2 июня РФ атаковала Киев ракетами Х-101/555.

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Война в Украине, Киевская область, Ракета, Ракетные удары России
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